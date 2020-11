Kaip rašo premjeras, šias priemones antradienį pateikė Vyriausybės suburtos medikų darbo grupės nariai.

„Tai yra ekspertų vertinimas bei siūlymai, kuriais vadovaudamiesi priimame sprendimus. Kaip ir visada iki tol“, – rašė jis.

S. Skvernelis rašė, kad keliai yra tik du – karantinas arba vakcina. Kol vakcinos nėra, lieka tik ši priemonė – griežtinami ribojimai.

„Kai Lietuvoje turime apie 1000 užsikrėtusių žmonių per parą, priemonių pasirinkimas, deja, nedidelis. Arba vakcina, arba karantinas. Vakcinos kol kas nėra. Lieka priemonės, kurios griežtos, tačiau būtinos. Negalime delsti ar atidėlioti. Negalime laukti ir guosti save viltimis, kad viskas susitvarkys savaime, be apribojimų. Medikai ir mokslininkai aiškiai sako – to nebus. Sprendimus būtina priimti dabar, kol dar ne per vėlu“, – rašė jis.

Karantino taisykles siūloma griežtinti. Komitetas pritarė iš esmės visoms medikų rekomendacijoms ir papildomoms pasiūlytoms priemonėms. Jas rytoj planuojama galutinai patvirtinti Vyriausybės posėdyje.

Trumpai – apie pagrindines priemones:

Socialinis bendravimas. Įpareigojimas susilaikyti nuo kontaktų su kitų šeimų / namų ūkių nariais; privačiai susitikti gali ne daugiau kaip dviejų šeimų / namų ūkių nariai ir ne daugiau kaip 10 žmonių; susitikimo metu rekomenduojamos kaukės.

Kelionės šalies viduje. Jeigu laikomasi socialinės distancijos, kelionės nėra ribojamos, bet nerekomenduojamos.

Vestuvės, laidotuvės. Ne didesnės kaip 10 žmonių grupės, dalyvauja tik artimi giminaičiai.

Bažnyčia. Draudimas vykdyti pamaldas ir kitas apeigas fiziškai, rekomendacija vykdyti jas internetu.

Viešojo maitinimo įstaigos. Maistas tik išsinešti.

Parduotuvės ir vaistinės. Maisto parduotuvės ir vaistinės veikia įprastu režimu, kitų poreikių parduotuvės griežtai riboja pirkėjų srautus. Parduotuvės, vaistinės gali tęsti darbą užtikrindamos 10 kv. metrų plotą vienam pirkėjui.

Kirpyklos, grožio, tatuiruočių salonai gali tęsti darbą, jei laikomasi higienos reikalavimų. Privalomos kaukės, išankstinė registracija.

Masažo kabinetai stabdo darbą, išskyrus medicinos procedūras; privalomos kaukės.

Sporto, kūno kultūros klubai, baseinai, SPA uždaromi.

Šokių, dainavimo, kiti kontaktiniai užsiėmimai draudžiami.

Sporto, kūno kultūros veikla. Tik individualios treniruotės lauke; būtina išlaikyti bent 2 m distanciją.

Leidžiama sportuoti individualiai, dviese arba su šeimos / namų ūkio nariais.

Viešbučiai. Leidžiama veikti tik individualių svečių paslaugoms teikti, išlaikant 2 m atstumą bei dėvint kaukes; grupių paslaugos draudžiamos; maistas į kambarį ar išsinešti; privalomos kaukės.

Darbo ar laisvalaikio susirinkimai vidaus patalpose ar išorėje draudžiami.

Transportas. Žmonės keliauja tik sėdimose vietose. Privalomos kaukės. Rekomenduojama keliauti tik tada, kai tai neišvengiama.

Mokyklos ir darželiai. Veikia darželiai ir pradinės klasės; dėl darželio lankymo sprendžia tėvai; draudžiama reikalauti pateisinti nelankytas darželio dienas. Jei kyla rizika dėl galimo viruso plitimo, darželių ir pradinių klasių veikimas gali būti nedelsiant sustabdytas. Vyresnių klasių kontaktinės pamokų valandos apribojamos ne mažiau kaip 50 proc., nuotolinis mokymas taikomas ne mažiau kaip 50 proc. mokymo laiko. Gimnazijoms leidžiama 100 % taikyti nuotolinį mokymą.

Neįgaliųjų dienos centrai tęsia veiklą, jeigu įmanoma visiems proceso dalyviams užtikrinti kaukių dėvėjimą ir socialinę distanciją.

Aukštosios mokyklos vykdo tik nuotolinį mokymą.

Muziejai, teatrai, kino teatrai, kazino uždaromi, nevyksta jokie vieši renginiai.

Sporto renginiai vyksta be žiūrovų.

Užtikrinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas viešajame bei privačiame sektoriuje, vadovaujantis šiais principais: visiškai užtikrinama skubi pagalba; visiškai užtikrinama COVID-19 diagnostika, gydymas, izoliacija; visiškai užtikrinama planinė neatidėliotina pagalba, kurios nesuteikus gali reikšmingai pablogėti paciento būklė; proporcingai gali būti ribojama planinė pagalba, siekiant užtikrinti paslaugų teikimą.

Premjeras rašė, kad visos paslaugos, kurios gali būti teikiamos nuotoliniu būdu, taip ir turi būti teikiamos.

„Visi darbai, kuriuos galima dirbti nuotoliniu būdu, taip ir turi būti organizuojami“, – rašė jis.

„Pasikartosiu, kad išvardintoms priemonėms rytoj dar turės pritarti Vyriausybė. Planuojama, kad priemonių paketas, kuriam trečiadienį turės pritarti Vyriausybė, įsigalios nuo šeštadienio.“

„Preliminariai toks režimas tęsis bent 3 savaites. Jei tai duos rezultatą, ribojimus bus galima pradėti mažinti ir švelninti. Kad tai realu, rodo tiek tarptautinė, tiek mūsų pačių praktika. Panašias priemones įvedė Izraelis, Airija, kitos valstybės ir joms pavyko gerokai sumažinti užsikrėtusių žmonių skaičių. Be to, tokių priemonių efektyvumas grindžiamas ir naujausiais moksliniais tyrimais. Tai žinome ir remdamiesi Raseinių savivaldybės atveju: įvedus griežtą karantiną skaičiai gerokai sumažėjo ir mažėja toliau“, – priežastis vardijo jis.

Baigdamas įrašą feisbuke premjeras pabrėžė, kad situacija yra rimta.

„Ir tam, kad ją pakoreguotume teigiama linkme, turime susitelkti. Rezultatą duos tik mūsų VISŲ pastangos bei elgesys. Kalbame apie sveikatą ir gyvybę, todėl dar kartą prašau: būkime atsakingi. Laikykimės nustatytų ribojimų ir taisyklių. Juos sugalvojo ne Vyriausybė, ne Seimas ar kitokia „valdžia“. Juos siūlo medikai ir ekspertai. Žmonės, kurie siekia apsaugoti mus visus“, – rašė S. Skvernelis.