Į darbą jis grįš kovo 5 dieną. Atostogaujantį premjerą pavaduos aplinkos ministras Kęstutis Navickas (vasario 19 ir 20 dienomis) bei finansų ministras Vilius Šapoka (vasario 21 – kovo 2 dienomis), nurodoma prezidentės Dalios Grybauskaitės dekrete dėl atostogų premjerui suteikimo. Premjero patarėjas Tomas Beržinskas BNS teigė, kad dalį atostogų S. Skvernelis su šeima praleis ne Lietuvoje.











