Ministrės atstovė spaudai BNS sakė, kad per susitikimą bus aptariamos Kūno kultūros ir sporto įstatymo pataisos. Šiuo įstatymu reglamentuojami sportininkų rentų klausimai. Vyriausybėje šiuo metu taip pat derinamas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo projektas. Šis projektas parengtas siekiant tobulinti esamą Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo teisinį reguliavimą ir sprendimų dėl fondo lėšų skyrimo (neskyrimo) priėmimo mechanizmą, didinant fondo lėšų skirstymo ir naudojimo efektyvumą, skaidrumą ir racionalumą, įtvirtinti skaidrų kūno kultūros ir sporto projektų vertinimo ir viešinimo procesą. Šio fondo administratorius yra Kūno kultūros ir sporto departamentas. Vyriausybė nutarė nuo šių metų sausio Kūno kultūros ir sporto departamentą perduoti kuruoti Švietimo ir mokslo ministerijai. Anksčiau jį kuravo Vidaus reikalų ministerija. Premjeras Saulius Skvernelis yra sakęs, kad norima pakelti Kūno kultūros ir sporto departamento statusą. „Mes norime sportą pakelti šiek tiek į kitą lygmenį ir kad tai nebūtų, matyt, tokio statuso, kaip dabar turi departamentas, o tikrai pakiltų į ministerijų lygmenį“, – prieš kelis mėnesius sakė Vyriausybės vadovas. BNS žiniomis, Vyriausybėje svarstyta galimybė ne tik perduoti Kūno kultūros ir sporto departamentą Švietimo ir mokslo ministerijai, bet ir pakeisti šios ministerijos pavadinimą, į jį įdedant žodį „sportas“.

