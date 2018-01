„Mes darome tikrai sunkų darbą ir tie žmonės, kurie yra iš partijų skyrių supranta, kad tiek pokyčių per trumpą laiką reikalauja daug energijos, pastangų ir jeigu mes padarome klaidų, jos taisomos“, – po partijos tarybos posėdžio žurnalistams sakė R. Karbauskis. R. Karbauskis teigė, jog partiečiai pristatymą sutiko plojimais, bet teigia sulaukęs kritikos dėl to, kad neskiria pakankamai dėmesio regionuose esantiems sąjungos nariams. Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose R. Karbauskis sulaukė daug dėmesio bei klausimų dėl jo valdomo „Agrokoncerno“ ir susijusių įmonių, jų santykių su žemdirbiais. Paklaustas, ar ir iš partiečių neišgirdo panašių klausimų, R. Karbauskis atsakė, kad „mūsų partijos nariai kvailų klausimų neuždavinėja, o į protingus mes atsakėme“. „Valstiečių“ lyderis, posėdžio pradžioje kreipęsis į partiečius, didelį dėmesį skyrė būsimiems savivaldos rinkimams ir akcentavo didelę kandidato į merus svarbą. Todėl, pasak jo, partija skirs didelį dėmesį spręsdama, kokį žmogų iškelti į merus. Valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) taryba ketvirtadienį rinkosi Aleksandro Stulginskio universitete, į posėdį atvyko dalis partijos deleguotų ministrų, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, premjeras Saulius Skvernelis. Vyriausybės vadovas sakė daugiausiai priekaištų iš „valstiečių“ sulaukęs dėl sprendimų, susijusių su žemės ūkio sektoriumi. „Dažniausi priekaištai buvo dėl žemės ūkio, kad mes skriaudžiame žemės ūkio sektorių, bet turime suvokti, kad tikrai neskriaudžiame, galbūt kas nori ypatingų sąlygų, bet mes tikrai negalime, žinant ir kokia partija daugumą sudaro, visgi turime laikytis maksimalaus objektyvumo, negalime išskirtinių sąlygų daryti niekam“, – sakė ministras pirmininkas. S. Skvernelis apžvelgė Vyriausybės pradėtas ir planuojamas reformas. Jis taip pat pabrėžė, kad Vyriausybė didelį dėmesį skirs sąlygų emigrantams sugrįžti gerinimui. „Šiais metais esminiai dalykai – mokesčiai, pensijų sutvarkymas, man asmeniškai, lūžis būtinas kalbant apie demografiją – gimstamumo skatinimą, mirtingumo mažinimą, dėl emigracijos tam tikro lūžio padarymą, nes turime išlikti kaip valstybė“, – apie laukiančius darbus sakė premjeras. Prieš posėdį R. Karbauskis žurnalistams sakė, kad Seimo ir Vyriausybės vykdomus darbus vertina kaip vykstančius sėkmingai. „Valstiečiai“ parlamente turi 57 atstovus, 12 ministrų ir ministrą pirmininką Vyriausybėje.











