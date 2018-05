Anksčiau jis planavo kandidatūrą pateikti penktadienį. „Šiuo metu yra tvarkomi formalumai, nes ministro kandidatūros teikimai yra susiję su tokiais dalykais, kaip papildomos informacijos pateikimas ir kiti formalūs dalykai. Tai šiuo atveju visi formalumai bus sutvarkyti pirmadienį ir kandidatūra bus pateikta pirmadienį“, – BNS sakė premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas. BNS žiniomis, į teisingumo ministro pareigas siūlomas premjero patarėjas, buvęs socialdemokratas Elvinas Jankevičius. Pagal valdančiosios koalicijos susitarimą, Teisingumo ministerijos vadovo portfelis priklauso Socialdemokratų darbo partijai. Galutinį sprendimą dėl ministro skyrimo priims prezidentė Dalia Grybauskaitė. Teisingumo ministro postas liko laisvas kovo mėnesį atsistatydinus Mildai Vainiutei. Ji tai padarė sulaukusi prezidentės kritikos dėl nesuvaldytos situacijos kalėjimų sistemoje. E. Jankevičius yra antras ministro pirmininko kandidatas vadovauti Teisingumo ministerijai, šalies vadovei prieš kelias savaites ministru nepaskyrus advokato Giedriaus Danėliaus.

