Lietuvos ministro pirmininko teigimu, sėkmingas ES asociacijos sutarties įgyvendinimas yra kelias į visateisę narystę ES. „Pasisakome už europinės perspektyvos suteikimą Gruzija“, – per spaudos konferenciją Gruzijoje sakė S. Skvernelis po susitikimo su Gruzijos premjeru. S. Skvernelis Gruziją taip pat pavadino viena aktyviausių ir patikimiausių NATO partnerių. „Ypač dėkojame už Gruzijos praktinį dalyvavimą NATO karinėse operacijose ir misijose. Jūsų karių aktyvus dalyvavimas ir ryžtas prisidėti prie taikos ir saugumo pasaulyje iniciatyvų bus reikšmingu argumentu jūsų narystei NATO“, – kalbėjo premjeras. Premjeras per spaudos konferenciją taip pat sakė, kad Lietuva smerkia Rusijos „šliaužiančią aneksiją“ okupuotose Abchazijos ir Pietų Osetijos regionuose.











