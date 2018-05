„Gegužės 3-iosios Konstitucija yra nuostabus pavyzdys, įkūnijantis visiems laikams svarbias vertybes: laisvės troškimą, demokratiją, teisės viršenybę, vienybę ir lygiavertiškumą. Konstitucija prisidėjo prie europinės demokratijos raidos ir tuo mes visi kartu galime didžiuotis“, – pabrėžė premjeras, cituojamas Vyriausybės pranešime. Ketvirtadienio vakarą dalyvaudamas priėmime, skirtame Lietuvos ir Lenkijos Gegužės 3-iosios Konstitucijos priėmimo 227-osioms metinėms, jis akcentavo, kad dokumento priėmimas buvo ir bendras dviejų tautų atsakas į išorės grėsmes, „atliepimas į būtinų ekonominių ir visuomeninių reformų poreikį, suteikęs naują impulsą Abiejų Tautų Respublikai“ ir tapęs įkvėpimo šaltiniu ateities kartoms. Premjeras kartu akcentavo, kad istorinė bendrystė buvusias Abiejų Tautų Respublikos tautas sieja ir dabar, o Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos bendradarbiavimas turi didžiulę pridėtinę vertę mūsų regionui, visos Europos gerovei ir saugumui, Europos ateičiai. „Tai, kad mes, Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atstovai, Vilniuje bendrai minime šią datą, yra geriausias įrodymas, jog ilgaamžiai tautų bendrystės ir tarpusavio pagarbos principai yra gyvi, nepaisant bet kokių bandymų mus skaldyti ar supriešinti“, – teigė S. Skvernelis. Pagrindinį Abiejų Tautų Respublikos įstatymą priėmė Ketverių metų Seimas 1791 metų gegužės 3 dieną. Jis galiojo iki 1792 metų lapkričio 23 dieną, kai jį panaikino Gardino Seimas. Gegužės 3 dienos Konstitucija laikoma pirmąja Europoje ir antrąja pasaulyje rašytine konstitucija po Jungtinių Amerikos Valstijų 1789 m. įsigaliojusios konstitucijos. Gegužės 3-ioji šios Konstitucijos garbei Lenkijoje švenčiama kaip nacionalinė šventė.

