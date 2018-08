Vyriausybės vadovas sako įžvelgiantis kai kurių institucijų norus pasinaudojant popiežiaus vizitu prašyti finansavimo kitoms reikmėms. „Visas popiežiaus vizitas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis ir vienareikšmiškai kiekvienas euras, kurio yra prašoma, ne reikalaujama, turi būti pagrįstas, užtikrintas, nes mes matėme ir institucijų norus – kalbu apie valstybės institucijas – galbūt pasinaudoti proga kaip visąlaik ir spręsti savo kitas problemas gaunant papildomą finansavimą. Bet čia tikrai nėra tas vizitas, kuriuo reikėtų bandyti savo kažkokius vidinius klausimus spręsti“, – žurnalistams penktadienį sakė Akmenėje viešintis S. Skvernelis. Susiję straipsniai: Popiežiaus vizitas: išlaidos scenoms, apsaugai ir raginimas Bažnyčiai atskleisti sąmatas Monsinjoras Makrickas: popiežius Pranciškus įvedė naujovę savo delegacijose Anot jo, visos institucijos, taip pat ir Bažnyčia turės atsiskaityti, kam ir kaip numato išleisti iš biudžeto skiriamas lėšas. „Bažnyčiai, kurie pinigai bus skirti iš valstybės, už kiekvieną panaudotą eurą bus atsiskaitoma visuomenei“, – sakė Vyriausybės vadovas. Kaip skelbė BNS, Lietuvos institucijos ir Katalikų bažnyčia šiuo metu derina pinigų poreikį artėjančiam popiežiaus Pranciškaus vizitui – skiriamos lėšos bus naudojamos statyti scenas, užtikrinti apsaugą ir žmonių patogumą, apipavidalinti viešąsias erdves. Nors beveik visos vizitui besirengiančios institucijos paviešino preliminarias išlaidų sąmatas, Bažnyčia žada tai padaryti po popiežiaus apsilankymo. Vyriausybėje praėjusią savaitę posėdžiavo darbo grupė, vertinanti vizitui planuojamų išleisti lėšų pagrįstumą. Ministrų kabinetas liepos pradžioje nusprendė kompensuoti iki 1,75 mln. eurų, skiriamų pasirengti rugsėjį vyksiančiam dviejų dienų pontifiko vizitui. Daugiausiai lėšų per Užsienio reikalų ministeriją planuojama skirti Lietuvos Katalikų bažnyčiai – ne daugiau kaip 1,2 mln. eurų. Vadovybės apsaugos departamentui (VAD) per Vidaus reikalų ministeriją bus skirta iki 248 tūkst. eurų. Sostinės savivaldybei planuojama pervesti iki 109 tūkst. eurų, o Kauno miesto savivaldybei – iki 163 tūkst. eurų. Dar kiek daugiau nei 28 tūkst. eurų turėtų gauti Sveikatos apsaugos ministerija. Vyriausybės vicekancleris, darbo grupės pirmininkas Alminas Mačiulis sako besitikintis, kad vizitas kainuos dar mažiau. Vyriausybinei darbo grupei priklausanti Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) vadovė Diana Vilytė sako, kad tiek valstybės kompensuojamas, tiek savo lėšas Bažnyčia išleis nevykdydama viešųjų pirkimų. Jos teigimu, tai savaime nereiškia, jog pinigus Bažnyčia leis neefektyviai, tačiau siekdama užkirsti kelią interpretacijoms ji turėtų sąmatas paviešinti. Policija prašyto finansavimo negavo Policijos vadovybė sako dėl popiežiaus Pranciškaus vizito prašiusi papildomo finansavimo, tačiau pinigų negavusi. Nepaisant to, žadama, kad saugumas vizito dienomis bus užtikrintas, nors dėl pajėgų perskirstymo gali mažiau pareigūnų dirbą kitomis dienomis. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Edvardas Šileris portalo 15min.lt studijoje šią savaitę teigė, kad policijai kukliausiais paskaičiavimais dėl vizito reikėtų papildomų 600 tūkst. eurų. „Deja, negavome mes jų, tai buvo sąlygotas vienas iš sprendimų – įvesti suminę apskaitą. Tai reiškia, kad mes sutrauksime daugiau policininkų tą dieną, o kompensuosime išeiginėmis, ne (mokėjimu) už viršvalandžius. Tai faktas yra, kad tada per vieną dieną koncentruoji grubiai 2 tūkst. iš 8 tūkst. policininkų šitame renginyje, tai suprantate, kad grubiai kas ketvirtas policininkas Lietuvoje dirbs vienaip ar kitaip su popiežiumi, tai kitomis dienomis jų dirbs mažiau tiesiog. Tokia situacija, labai gaila, bet taip yra“, – teigė E. Šileris. Jis taip pat pasakojo, kad policija prieš popiežiaus atvykimą rengs specialias pratybas. „Tai bus vienas iš didžiausių renginių, kaip žinote, Lietuvoje praeitas buvo prieš pakankamai daug metų, tuomet buvo beveik visa Lietuvos policija pakelta ir dirbo. Šiuo momentu mes turime planą, tuoj turėsime keletą pratybų – būtent kaip mes tai užtikrinsime, nes tai bus beprecedentis įvykis tuo, kad labai daug žmonių bus ir labai daug policijos pareigūnų turės komunikuoti tarpusavyje, vykdyti specialiąsias užduotis, užtikrinti saugumą. Aš net neabejoju, kad mes tai tikrai sugebėsime padaryti“, – tikino E. Šileris. Popiežius Pranciškus Lietuvoje lankysis rugsėjo 22–23 dienomis. Vėliau jis vyks į Latviją ir Estiją. Šventasis Tėvas Lietuvoje su prezidente Dalia Grybauskaite, valdžios ir visuomenės atstovais bei diplomatais. Popiežius lankysis Aušros vartų koplyčioje, Katedros aikštėje susitiks su jaunimu, viešės Vilniaus arkikatedroje, Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje. Jis taip pat vyks į Kauną, kur Santakos parke laikys šv. Mišias, vietos kurijos rūmuose pietaus su vyskupais, Kauno arkikatedroje susitiks su dvasininkais.

