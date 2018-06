Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kaip ir ankstesniais metais, šią vasarą atostogauti neplanuoja. Pasak premjero patarėjo Skirmanto Malinausko, S. Skvernelis, kaip ir kasmet, su šeima ilsėsis Ispanijoje. Čia jis šiemet jau atostogavo dvi savaites bei vėl planuoja išvyką liepos 10-30 dienomis. „Man patinka ši šalis dėl savo klimato ir gero kainos ir kokybės santykio. Atostogauju su šeima, mažais vaikais, todėl renkamės tokį poilsį, kuris tiktų visiems", - BNS perduotame komentare teigė ministras pirmininkas. Kaip BNS sakė Viktoro Pranckiečio atstovė spaudai Karolina Frolovienė, Seimo pirmininkas neturi didelių atostogų planų, nėra įsigijęs jokių skrydžių, bet liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje stengsis atitrūkti nuo darbų ir skirs laiko šeimai. Prezidentė šią vasarą numato susitikti su Airijos, Italijos ir Graikijos, Prancūzijos prezidentais, dalyvaus Estijos nepriklausomybės šimtmečio renginiuose Taline, Europos Sąjungos (ES) ir NATO viršūnių susitikimuose, BNS informavo prezidentės spaudos tarnyba.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.