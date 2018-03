„Jis yra atleistas kaip praradęs politinį pasitikėjimą“, – BNS informavo premjero atstovas spaudai Tomas Beržinskas. Su T. Garasimavičiumi BNS penktadienį nepavyko susisiekti. Jis yra dirbęs ir buvusio premjero socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus patarėju energetikai. T. Garasimavičius šią savaitę liudijo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, atliekančiam parlamentinį tyrimą dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams. T. Garasimavičiaus pasakojo apie savo vizitą į Ignalinos atominę elektrinę tuometinio premjero Algirdo Butkevičiaus vadovaujamos delegacijos sudėtyje ir susitikimą su „Nukem“ ir „Rosatom“ atstovais.











