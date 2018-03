„Jis yra atleistas kaip praradęs politinį pasitikėjimą“, – BNS informavo premjero atstovas spaudai Tomas Beržinskas. Išsamiau atleidimo motyvų Vyriausybės vadovo atstovas kol kas nenurodė. Pats T. Garasimavičius BNS penktadienį sakė savo atleidimo priežasčių nežinąs ir su premjeru apie tai nekalbėjęs. „Aš priežasčių nežinau. (...) Aš tikrai nesamprotausiu, to nežinau. Atėjo, pasiėmė mano daiktus, padėjo įsakymą darbuotojai kanceliarijos ir pasakė, kad nuo šiandien nebedirbu“, – teigė T. Garasimavičius. Jis yra dirbęs ir buvusio premjero socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus patarėju energetikai. T. Garasimavičius šią savaitę liudijo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, atliekančiam parlamentinį tyrimą dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams. Susiję straipsniai: VTEK pradėjo tyrimą dėl premjero patarėjo T. Garasimavičiaus T. Garasimačiaus pasakojo apie savo vizitą į Ignalinos atominę elektrinę tuometinio premjero Algirdo Butkevičiaus vadovaujamos delegacijos sudėtyje ir susitikimą su „Nukem“ ir „Rosatom“ atstovais. Buvęs S. Skvernelio patarėjas penktadienį BNS tikino, kad jo atleidimas iš premjero komandos niekaip negali būti siejamas su Seimo NSGK atliekamu tyrimu ir jo apklausa šią savaitę. „Toks susiejimas yra absurdiškas, juokingas ir juodina reputaciją. Nėra jokio ryšio su kažkokiu „Rosatomu“, vizitu ir kitais dalykais“, – aiškino T. Garasimavičius. Jis patikino nefigūravęs ir jokiuose ikiteisminiuose tyrimuose. „Labai daug nepatenkintų mano veikla yra, kuruoju sektorių, kur yra daug interesų. Mano veikla galėjo būti nepatenkinti kai kurie žmonės. Premjero klauskit, jis gal paaiškins“, – sakė buvęs patarėjas. Klausiamas, ar bandė pats domėtis savo atleidimo motyvais, T. Garasimavičius teigė nematąs reikalo tuo domėtis. „Nesu naivus, ką aš čia skambinėsiu ir kaip vaikas klausiu. Jei sprendimas priimtas, tai kam man šito reikia“, – kalbėjo T. Garasimavičius per susitikimą su „Nukem“ ir „Rosatom“ atstovais.











4 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.