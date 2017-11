Žurnalistams Vyriausybėje jis pabrėžė, kad valstybinis žemės sklypas sostinės Tolminkiemio gatvėje šiuo metu patikėjimo teise yra perduotas Vilniaus savivaldybei ir būtent ji turėtų siūlyti sklypą perduoti bažnyčiai, jei taip nuspręstų. „Tai yra savivaldybės iniciatyva. Jei savivaldybė kreipsis su tokia iniciatyva, tai Vyriausybė ir svarstys dėl galimo perdavimo iš savivaldybės patikėjimo teise šiuo atveju Vilniaus arkivyskupijai. Jei nesikreips, vadinasi, Vilniaus savivaldybė tokios iniciatyvos neišreiškė ir su tuo sklypu darys tai, ką mano esant reikalinga padaryti“, – sakė jis. Susiję straipsniai: Bažnyčia šiaušiasi prieš Šimašiaus sumanymą Sklype mokylą siekia pastatyti tiek Vilniaus arkivyskupija, tiek ir Vilniaus savivaldybė. Arkivyskupija statytų katalikišką progimnaziją, tuo metu savivaldybė puoselėja gimnazijos planus. Šiuo klausimu nesutaria ir Pilaitės bendruomenė: dalis pasisako už bažnyčios, dalis – už municipalinę mokyklą, pastarųjų atstovai trečiadienį prie Vyriausybės surengė piketą. Seimo Švietimo komitetas antradienį priėmė protokolinį nutarimą kreiptis į Vyriausybę prašant apsvarstyti galimybę perduoti sklypą bažnyčiai. Komitetas remiasi katalikiškos įstaigos šalininkų argumentais, jog tokiu atveju mokykla miestui nekainuotų, statybos truktų trumpiau, nes nereikėtų viešųjų pirkimų procedūrų, o pirmieji moksleiviai galėtų mokslo metus čia pradėti jau kitąmet. Savivaldybė to negalėtų pasiekti. S. Skvernelis sako, kad komiteto pozicija „nėra kišimasis į savivaldos reikalus“, nes Seimo nariai taip pat turi teisę pareikšti savo nuomonę. „Situacija tokia, kad arba savivaldybė gali turėti toje vietoje, šalia bažnyčios, neišleidus nė vieno euro, mokyklą, į kurią patenka visi moksleiviai pagal bendrąją patekimo sistemą Vilniaus savivaldybėje, arba ji pastatys tame sklype mokyklą, analogišką, tokią pačią, tik ji savivaldybės biudžetui kainuos, matyt, ne vieną milijoną eurų“, – pabrėžė jis. Vilniaus arkivyskupija teigia, jog dėl galimybės statyti mokyklą greta bažnyčios su savivaldybės vadovais kalbėjosi nuo 2016 metų pradžios. Savivaldybė apie savus planus paskelbė šių metų liepą – planuojama, kad jos projektavimas užtruks iki kitų metų rudens, o statybos bus pradėtos 2019-aisiais. Savivaldybė siūlo arkivyskupijai kitą sklypą, tarp Pilaitės prospekto ir Sidaronių gatvės, netoli Valstybės saugumo departamento (VSD), tačiau bažnyčios atstovų nuomone, vieta nėra tinkama. Meras Remigijus Šimašius BNS tikino, kad nepaisant Vyriausybės žadamo įsikišimo, planų dėl municipalinės mokyklos Tolminkiemio gatvėje neatsisakoma – būtent tai ir leidžia daryti dabartinės sutartys ir to, anot jo, nori didesnė dalis bendruomenės.











