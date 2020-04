Skvernelis apie ministrų tikrinimą dėl koronaviruso: tiriami tik esant rizikai

Vyriausybės vadovo teigimu, tokios priemonės būtinos, siekiant užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą institucijų darbą valdant krizę.

S. Skvernelio teigimu, paskutinis ministrų patikrinimas buvo atliktas, nes kelių ministrų padėjėjams Seime buvo patvirtintas koronavirusas.

„Kalbant apie Vyriausybę, tai ji turi „privilegiją“ dirbti septynias paras per savaitę, 24 valandas per parą. Negali sau leisti nė vienas ministras, viceministrai nei nuotolinio darbo, nei izoliacijos. Būtų per didelė prabanga ir praradimas, jei iškristų bent vienas ministras. Dėl to ministrai yra tikrinami – tikrinami ne šiaip, kad be jokios priežasties, o kada atsiranda rizika, kad galėjo būti kontaktas“, – interviu BNS sakė premjeras.

„Paskutiniu atveju mes privalėjome patikrinti visą Ministrų kabinetą, kadangi dviejų ministrų padėjėjams Seime nustatytos ligos. Supraskite, nors Vyriausybės posėdžiai ir dauguma pasitarimų vyksta nuotoliniu būdu, bet individualiai ministrai užeina ir vienas pas kitą, ir čia lankosi. Galime pagalvoti, kas būtų, jeigu iškristų Ministrų kabinetas, kaip būtų konstituciškai ir realiai tvarkomasi su šia krize“, – teigė S. Skvernelis.

„Tai tikrai nėra privilegija, nėra piktnaudžiaujama, bet tais atvejais, kai buvo nustatyti rizikingi kontaktai, mes privalome užtikrinti visų Vyriausybės narių buvimą poste 24 valandas per parą“, – teigė jis.

Vyriausybės nariai praėjusią savaitę buvo patikrinti dėl koronaviruso, atsakymai buvo neigiami.

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas Aurelijus Veryga trečiadienį rekomendavo valstybės vadovams – prezidentui, premjerui, ministrams, Seimo pirmininkui ir jo pavaduotojams – prevenciškai tirtis dėl koronaviruso kas savaitę.

Kai kurie opozicijos politikai tai pavadino nepagrįsta privilegija.