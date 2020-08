„Sunku suvokti: kiek reikia būti įsikibus valdžios ir nekęsti savo Tautos, kad dėl įžeistų ambicijų, ryžtumeisi kenkti savo valstybei ir jos žmonėms“, – feisbuke rašė jis.

„Jei sprendimai, apie kuriuos šiandien kalba A. Lukašenka, bus priimti, jie pirmiausiai kirs pačiai Baltarusijai“, – teigė S. Skvernelis.

Linkevičius:jis eina va bank

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius anksčiau penktadienį sakė, kad A. Lukašenkos grasinimai įvesti sankcijas Lietuvai ir Lenkijai yra natūralus jo elgesys – Baltarusijos autoritarinis vadovas siekia bet kokia kaina išsaugoti savo postą.

„Čia yra tęsinys visų jo kitų grasinimų. Natūralu, kad jis eina va bank, ginasi jam visais suprantamais būdais“, – BNS penktadienį telefonu iš Berlyno sakė ministras.

„Kai kurie jo poelgiai neadekvatūs, bet sunku ką nors čia vertinti, tai natūralus gynybinis elgesys išsilaikyti šioje pozicijoje, nekreipiant dėmesio nei į vidaus situaciją, nei į tarptautinės bendruomenės spaudimą“, – pridūrė jis.

„Pastatysime juos į vietą“

Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka penktadienį pareiškė esą pasiruošęs paskelbti atsakomųjų sankcijų Lietuvai ir Lenkijai, planuojančių imtis priemonių prieš autoritarinį lyderį dėl įtariamo rinkimų klastojimo ir teisėsaugos smurto prieš protestuotojus.

„Štai mes jiems dabar parodysima, kas yra sankcijos. Jeigu jie [lietuviai ir lenkai] dar į Kiniją ir Rusiją per mus baražavo, dabar skraidys arba per Baltijos jūrą arba per Juodąją jūrą prekiauti su Rusija ir panašiai. Apie sankcijinius produktus [kuriems Rusiją yra paskelbusi embargą] – tegul net nesvajoja. Mes jiems parodysim, ką reiškia sankcijos“, – A. Lukašenkos žodžius citavo valstybinė naujienų agentūra BelTA.

Ji pareiškė, kad Baltarusija atsisakys naudotis Lietuvos uostais savo produkcijos eksportui, per kuriuos daugiausiai išvežama kalio druska ir naftos produktai.

„Jau paliepiau vyriausybei pateikti siūlymų dėl visų prekių srautų iš Lietuvos uostų į kitus. Štai ir pažiūrėsim, kaip jie gyvens. 30 proc. Lietuvos biudžeto formuoja mūsų prekių srautai per Lietuvą. Ko dar reikia? Apsirijo, todėl pastatysime į vietą“, – kalbėjo A. Lukašenka.

Kelių Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai, įskaitant Baltijos šalių diplomatijos vadovus ketvirtadienį paragino paskelbti griežtesnių sankcijų A. Lukašenkos režimui.

Baltarusiją jau trečią savaitę krečia masiniai protestai prieš rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų rezultatus, rodančius triuškinamą A. Lukašenkos pergalę. Vakarų šalys ir opozicija šiuos rinkimus laiko suklastotais.