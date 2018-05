Iš Mokesčių inspekcijos tikisi atsakymų

Premjero atstovas spaudai Tomas Beržinskas DELFI perduotame komentare teigė, kad situaciją nuodugniai ištirti turėtų Valstybinė mokesčių inspekcija. Ir jei bus nustatyta pažeidimų, tyrimą turės perimti teisėsaugos institucijos.

„Premjerui kyla klausimų dėl Jūsų aprašytos situacijos – ir premjeras mano, kad į tuos klausimus turi būti atsakyta. Premjero vertinimu, geriausiai į klausimus apie deklaracijas, jose pateikiamus duomenis, turtą bei pajamas, gali atsakyti Valstybinė mokesčių inspekcija. Jei ji nustato/nustatytų neatitikimus, tolimesnį tyrimą gali/galėtų perimti teisėsaugos institucijos“, - premjero poziciją perdavė T. Beržinskas.

Anot jo, S. Skvernelis situaciją dėl ministerijos patarėjo jau aptarė su ministru. Ir paprašė jo kuo greičiau visuomenei pateikti atsakymus į kylančius klausimus. „Premjeras kalbėjosi su aplinkos ministru ir paprašė jo imtis reikiamų veiksmų tam, kad atsakymai būtų gauti kaip galima greičiau“, - informavo T. Beržinskas.

Patarėjas ir jo artimieji valdo didžiulį turtą

DELFI savo tyrime išsiaiškino, kad R. Sakalauskui priklausantis namas Didžiojoje Riešėje, Miglės gatvėje, – menka dalis jo šeimos valdomo nekilnojamojo turto. Tiesa, jau rašėme, kad šalia jo užimta ir valstybinė žemė. Tai pripažino ir pats R. Sakalauskas. Jis teigė ketinantis ją atlaisvinti. Tuo metu Nacionalinė žemės tarnyba pradėjo tyrimą.

DELFI gavo įrodymų, kad R. Sakalauskas, jo sutuoktinė G. Sakalauskienė, tėvas Petras Sakalauskas ir motina Palmira Sakalauskienė bei uošvė Zofija Baublienė valdo kur kas didesnės vertės turtą.

Tiesa, reikia paminėti, kad R. Sakalausko tėvas P. Sakalauskas anksčiau yra buvęs įtakingas aplinkosaugininkas. Iki 2003 metų jis ėjo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pareigas.

Taigi, be namo Vilniuje, Didžiojoje Riešėje, Miglės gatvėje, R. Sakalauskas kartu su savo sutuoktine valdo du butus Vilniuje, Smetonos gatvėje, esančiame aštuntame daugiabutyje. Kaip informavo Registrų centras, pirkimo ir pardavimo sutartis pasirašyta 2015 metais.

Taip pat G. Sakalauskienei priklauso sklypas Vilniaus rajono Sudervės seniūnijoje, Užulaukio kaime. Registrų centras DELFI patvirtino, kad R. Sakalauksas yra pardavęs butą Vilniuje, A. J. Povilaičio gatvėje.

Buvęs Vilniaus RAAD vadovas P. Sakalauskas taip pat valdo nemenkos vertės nekilnojamąjį turtą. Štai Vilniuje, Šalnos g., jam priklauso gyvenamasis namas. Registrų centro duomenimis, šio gyvenamojo namo bendrasis plotas – 287,95 kv. m. Iš jo 38,23 kv. m. sudaro verslo plotas.

Vilniaus rajone, Aukštuolės kaime, Vakaro 8-ojoje gatvėje, buvusiam pareigūnui priklauso 2 sklypai su statiniais. Pasak Registrų centro, vieno sklypo dydis – 0,1680 ha. Kitas didesnis – 0,1700 ha.

Taip pat P. Sakalauskas valdo 2 sklypus Baronų kaime ir vieną sklypą Sapiegiškių kaime, Vilniaus rajone. Šis žmogus iš viso yra pardavęs 18 sklypų.

O jo sutuoktinė P. Sakalauskienė valdo sklypą ir pastatą Trakų rajone, Strėvos kaime. Tiesa, sklypo bendraturtis, anot Registrų centro, jos sutuoktinis P. Sakalauskas. Sklypo plotas, Registrų centro duomenimis, – 0,8211 ha. Gyvenamojo namo bendrasis plotas – 361,34 kv. m. Registrų centro nurodyta statybos vertė – 231117 Eur. Sklype yra ir svečių namas, kurio bendras plotas, kaip nurodo Registrų centras, – 75,47 kv. m. Statybos vertė – 16152 Eur.

Be to, sklype yra ir ūkinis pastatas, pirtis, namų ūko pastatas su elingo patalpomis, stoginė, lieptai. Registrų centras nurodo, kad šių statinių vertė – ne mažesnė nei 25279 Eur.

Aplinkos ministerijos vyr. patarėjo uošvė Z. Baublienė irgi gali pasigirti nemenku turtu. Jai priklauso sklypas ir statinys Vilniaus rajone, Sudervės kaime, Ežerų gatvėje. Anot Registrų centro, žemės sklypo plotas – 0,4048 ha.

Be to, statinį su sklypu ji turi ir Molėtų rajone, Pakrovų kaime, Alksnių gatvėje. Šį turtą, Registrų centro teigimu, jai pardavė R. Sakalauskas ir dukra G. Sakalauskienė. Sklypo plotas – 12,6708 ha. Sklypą Putiniškių kaime, Vilniaus rajone, ji taip pat pirko iš savo dukros šeimos.

Z. Baublienė iš viso valdo 19 sklypų Anykščių, Molėtų, Varėnos ir Vilniaus rajonuose. Dar 11 sklypų ji yra pardavusi.

Turto deklaracijoje - įdomūs dalykai

DELFI detaliau panagrinėjo Aplinkos ministerijos vyr. patarėjo turto deklaracijas, pateiktas Mokesčių inspekcijai. 2014 m. jis nurodė, kad nekilnojamojo turto registre registruotų patalpų, inžinerinių ir kitų statinių vertė siekia 119488 Lt, statinių už lygiai tokią pačią sumą tais metais valdė ir jo sutuoktinė Gaudenta Sakalauskienė. Taigi sudėjus bendra statinių vertė – 238976 Lt.

R. Sakalausko 2014 m. nurodyta žemės sklypų vertė – 19590 Lt, o sutuoktinės – 23996 Lt. R. Sakalausko kitų registruotų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė – 24300 Lt. Taip pat sutuoktiniai deklaravo turintys ir piniginių lėšų. R. Sakalausko įvardyta suma siekė 64119 Lt, G. Sakalauskienės – 45200 Lt.

O štai 2015 metų turto deklaracijoje fiksuojamas gerokai išaugęs sutuoktinių turtas. R. Sakalauskas nurodo tokią nekilnojamojo turto registre registruotų patalpų, inžinerinių ir kitų statinių vertę – 169488 Eur. Lygiai tokią pačią sumą deklaruoja ir jo žmona G. Sakalauskienė. Bendra sutuoktinių NT vertė 2015 metais sudarė 338976 Eur. Primename, kad 2014 m. NT vertė tesiekė beveik 70 tūkst. eurų.

Taip pat R. Sakalauskas 2015 m. deklaravo valdantis žemės sklypų už 4590 Eur. Jo sutuoktinės sklypų vertė – 8996 Eur. R. Sakalausko kiti registruoti daiktai, meno kūriniai ir juvelyriniai dirbiniai įvertinti 24300 Eur. R. Sakalausko kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma – 2955 Eur. Jo žmona nurodė turinti daugiau lėšų – 10436 Eur. Taigi bendras šeimos turtas per metus stipriai išaugo.

Be to, 2015 metų deklaracijoje R. Sakalauskas nurodė 53000 Eur pasiskolintų ir negrąžintų lėšų sumą. Tačiau 2016 metų deklaracijoje nurodyta, kad paskola jau sumažėjusi 20000 Eur. Likutis – 33 tūkst. Eur. Paskutinė R. Sakalausko pateikta turto deklaracija už 2016 metus. Naujesnių iki šiol nėra. Joje matyti, kad šeimos turtas per metus išliko beveik nepakitęs. Tiesa, šiek tiek sumažėjusi R. Sakalausko turima piniginių lėšų suma – 1439 Eur, o 2015 m. nurodyta – 2955 Eur. G.

Sakalauskienės piniginių lėšų 2015 m. taip pat sumažėjo. Ji nurodė turinti 3450 Eur, o 2015 m. deklaravo 10436 Eur.

Patarėjas situacijos nekomentuoja

DELFI kreipėsi į patį Aplinkos ministerijos vyr. patarėją ir paprašė jo atsakyti į klausimą, ar tikrai deklaracijoje nurodoma NT vertė sutampa su realia. Taip pat pasidomėjome, kaip jam ir jo artimiesiems pavyko sukaupti tokio dydžio nekilnojamąjį turtą. Tačiau konkrečių atsakymų, kaip ir kreipusis rengiant ankstesnįjį tyrimą, DELFI gauti nepavyko.

„Patikslinkite – kokio turto, Jūsų manymu, nesu nurodęs? Jau minėjau, kad pagal asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą negaliu teikti jokios informacijos apie privačius trečiuosius asmenis, o atsakydamas į tokio pobūdžio klausimus to neišvengčiau...“ – tokį atsakymą į klausimus raštu pateikė R. Sakalauskas.

Ministras patarėją gina

Aplinkos ministras K. Navickas DELFI teigė pasitikintis ministerijos vyr. patarėju ir sakė, kad abejonių dėl jo ministrui nekyla.

„Aplinkos ministerijos vyriausiajam patarėjui R. Sakalauskui, kaip ir bet kuriam karjeros valstybės tarnautojui, yra nustatyta prievolė teikti metinę pajamų ir (šeimos) turto deklaracijas. Papildomai, kaip vadovaujamas pareigas užimantis asmuo, jis anksčiau buvo vertintas ir pagal LR korupcijos prevencijos įstatymą. Duomenų apie galimą neteisėtą R. Sakalausko praturtėjimą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), kitų teisėsaugos tarnybų, aplinkos ministras nėra gavęs, o, kaip jau buvo minėta ankstesniame atsakyme, – paaiškinimą ministrui R. Sakalauskas pateikė. Tad, kol nėra įrodyta kitaip, ministras neturi pagrindo nepasitikėti Aplinkos ministerijos vyr. patarėju“, – teigė K. Navickas.