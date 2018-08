„Nereikėtų kalbėti apie konkrečius pataisos namus, ši bausmių vykdymo sistema atkūrus nepriklausomybę perėmė praktiškai visą sovietinę subkultūrą ir per beveik tris dešimtmečius nekito“, – LRT radijui antradienį sakė premjeras. „Kol ten yra tokia sistema, kada nuteistieji gyvena iš esmės lokalinėse zonose judėdami laisvai, be apribojimų, nėra taip vadinamos kamerinės sistemos ir įsišaknijusi sovietinė subkultūra per kelis dešimtmečius, su panašiomis problemomis susiduria visos pataisos įstaigos Lietuvoje“, – sakė jis. Naujienų portalas delfi.lt pirmadienį paviešino vaizdo įrašą, kur matyti, kaip liepos pabaigoje prieš Pravieniškių kalėjimo naujokus smurtavo kiti kaliniai. Taip pat portalas pranešė, kad kalinys kilus konfliktui buvo seksualiai išprievartautas. Susiję straipsniai: Pravieniškės – vėl dėmesio centre: po orgijų pagalbos prireikė ir aukai, ir prievartautojui Pravieniškių mafija. Nufilmuotos kalinių orgijos ir necenzūruoti liudijimai apie gyvenimą zonoje Teisingumo ministerija po šių įvykių paskelbė stiprinsianti Pravieniškių pataisos namų vadovybę ir kriminalinę žvalgybą. Dėl abiejų smurto atvejų, ministerijos teigimu, pradėti ikiteisminiai tyrimai. Juos žadama atlikti dėl kiekvieno smurto atvejo kalėjimuose. Pasak S. Skvernelio, dalis nusikaltimų kalėjimuose nėra atsitiktiniai, o sąmoningas siekis įbauginti pokyčių siekiančią įstaigų administraciją. „Kai kurie veiksmai ten daromi priešinantis pokyčiams ir norint įtakoti netinkamų pareigūnų, administracijos pakeitimą, galbūt jų įbauginimą. Todėl čia nėra vienareikšmiško pasakymo, kad tai nesusitvarkė ar padėties nekontroliavo įstaigos vadovas. Pagal teisinį reglamentavimą, jeigu kyla klausimų, ikiteisminis tyrimas atsakys, tačiau vienareikšmiškų išvadų daryti tikrai negalima“, – antradienį sakė premjeras, paklaustas, ar Pravieniškių pataisos namų vadovas gali toliau eiti pareigas. Kalėjimų departamentas šiuo metu taip pat vykdo tarnybinį patikrinimą, kur aiškinamasi, ar smurto per vadinamąją „Jūros šventę“ liepos pabaigoje neužkardę Pravieniškių pataisos namų pareigūnai tinkamai atliko savo pareigas. Pataisos namų vadovybė teigia neturinti galimybių kontroliuoti nuteistųjų elgesio, nes čia dirba per mažai pareigūnų, o nuteistieji gyvena bendrabučio tipo patalpose. Praėjusią savaitę iš Pravieniškių pataisos namų pirmo sektoriaus, kuriame bausmę atlieka neigiamą įtaką darantys nuteistieji, 20 nuteistųjų jau perkelti į Alytaus pataisos namus. Artimiausiomis savaitėmis tai bus padaryta dar su 180 nuteistųjų.











