„Per daug dėmesio ir per daug emocijų šiandien buvo skiriama šiam klausimui. Manau, kad kiekvienas turime savo sprendimą, tas balsavimas, matyt, buvo daugelio Seimo narių asmeninis požiūris į Vytautą Landsbergį. Matyt, jaunesni, kurie gimę jau po Kovo 11-osios, galvoja vienaip, kiti kitaip, o aš laikiausi kitokios pozicijos.

Nemanau, kad reikėtų dar kartą įstatymu įtvirtinti tai, kas buvo faktinės aplinkybės 1990 metais“, – Seime žurnalistams teigė S. Skvernelis.

Jis pabrėžė balsavęs prieš įstatymo projektą, mat, jo teigimu, nėra prasmės vertinti istorinius etapus.

„Aš balsavau prieš ir manau, kad įtvirtinti įstatymu faktą, kuris buvo, nėra jokios prasmės. Tai yra istorija ir dabar žiūrėdami atgal galime pradėti vertinti įvairius istorinius etapus ir istorines asmenybes“, – komentavo parlamentaras.

Be to, S. Skvernelis nelinkęs sureikšminti, kad klausimą dėl V. Landsbergiui valstybės vadovo statuso suteikimo valdantieji nusprendė į ketvirtadienio darbotvarkę įtraukti tik trečiadienio vakarą.

„Procesas yra toks, kuris susiklostė šioje sesijoje, kad paskutiniuose posėdžiuose sukraunama viskas, tikintis, kad Seimo nariai labai pavargę per sesiją norės pauzės ir įstatymai praeis. Tai nieko naujo, šitas klausimas parodė, kad valdančiajai koalicijai jis yra labai svarbus“, – kalbėjo S. Skvernelis.

ELTA primena, kad ketvirtadienį Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkui V. Landsbergiui suteiktas valstybės vadovo statusas. Klausimas dėl statuso suteikimo V. Landsbergiui buvo nesėkmingai keltas dar praėjusios kadencijos metu.

Nuogąstaudami opozicijos nariai, kad valdantieji klausimą dėl vadovo statuso sugalvojo įtraukti vėlyvą trečiadienio vakarą, inicijavo klausimo išbraukimą iš darbotvarkės, tačiau valdantieji priekaištus atmetė ir klausimas darbotvarkėje liko.

Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu klausimo priėmimas buvo atidėtas pusvalandžio pertraukai.

Projektą, kuriuo siūloma įtvirtinti, kad Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas buvo atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, parengė ir parlamentarams praėjusių metų birželio mėnesį svarstyti pateikė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatorių frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laisvės frakcijos seniūnė Ieva Pakarklytė bei konservatorė Paulė Kuzmickienė.