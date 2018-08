Anot jos, premjeras jau prieš porą mėnesių LRT išsakė Punsko lietuvių norą sudaryti galimybes tautiečiams Lenkijoje matyti LRT programas, tačiau ji teigia, kad Lenkijoje gyvenantys lietuviai galėtų efektyviau pasinaudoti jau esamomis galimybėmis. „Per tą laiką LRT pasidomėjo šiuo klausimu ir mano, kad būtent taip spręsti LRT programų transliavimą į Lenkijos teritoriją yra neefektyvu ir kviečia Lenkijos lietuvius pasinaudoti jau egzistuojančiomis galimybėmis matyti LRT programas“, – komentare BNS teigė M. Garbačiauskaitė-Budrienė. Anot jos, Lietuvos radijo ir televizijos centras (LRTC) transliacijų Punskui klausimą pasiūlė spręsti įsigyjant 150 tūkst. eurų kainuojantį siųstuvą. Tačiau vien LRT padidinus signalo galingumą iš Lietuvos į Punską, vietos lietuviai automatiškai nepradėtų matyti nacionalinio Lietuvos transliuotojo programų – pasak LRT ekspertų, gyventojai vis tiek turės įsigyti kolektyvinę anteną, nustatyti ją į Lietuvos pusę. Susiję straipsniai: Skvernelis žada stiprinti LRT signalą, kad jį matytų ir Lenkijos lietuviai Skvernelis: Lietuva pasirengusi prisidėti prie kultūros centro Suvalkuose steigimo „Šiuo metu LRT, vykdydama savo misiją, transliuoja savo programas ir užsienio lietuviams, taip pat ir Lenkijoje, per palydovą (kanalas „LRT Lituanica“). Tam LRT kasmet išleidžia apie 0,5 mln. eurų. Lenkijoje „LRT Lituanica“ kanalą transliuoja šios kabelinės televizijos: „Vectra“, „Echostar Studio“ ir „Telefony Podlaskie S.A.“. Jeigu yra poreikis dėl „LRT Lituanica“ įtraukimo į kitas Lenkijos kabelines televizijas, Lenkijos lietuviai gali kreiptis į LRT, o LRT savo ruožtu gali kreiptis į kabelines su prašymu retransliuoti“, – sako LRT vadovė. Ji primena, kad jau rodytas LRT laidas galima matyti ir girdėti internete, LRT mediatekos skyrelyje. S. Skvernelis BNS šią savaitę teigė dar kartą išgirdęs lietuvių bendruomenės Lenkijoje pageidavimus matyti LRT programas. Jis sakė su M. Garbačiauskate-Budriene preliminariai aptaręs problemas bei neatmetė, kad gali būti ieškoma ir kitų sprendimo būdų, kad gyventojai Seinuose, Punske, Suvalkuose matytų LRT. Šių metų gegužę Pietryčių Lietuvoje, lenkų gyvenamuose rajonuose, pradėtos nemokamai rodyti penkios lenkiškos televizijos. Šis žingsnis žengtas kaip atsakas į Kremliaus propagandą ir dažnai jos naudojamą tautinių bendrijų temą. Tai užtikrinančioms techninėms priemonėms Lietuvos Vyriausybė skiria 350 tūkst. eurų. Lietuvoje gyvena apie 200 tūkst. lenkų tautybės žmonių, Lenkijoje – apie 5 tūkst. lietuvių.

