Vilniaus miesto apylinkės teismas penktadienį paskyrė 200 eurų baudą parlamentarui Vytautui Bakui už draudžiamus naudoti teiginius apie koncerną „MG Baltic“. Ši bauda V. Bakui skirta nesilaikius jam teismo taikyto draudimo kalbėti, kad „MG Baltic“ veikla „atitinka organizuotos nusikalstamos grupės (organizuoto nusikalstamumo) požymius ir „MG Baltic“ padarė valstybei apytiksliai 500 mln. eurų žalą“. Ši nutartis dar gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui. „Įdomu, kas kainavo daugiau: iškilaus partijos pirmininko pietūs „Stiklių“ restorane su dabar korupcijos byloje teisiamo koncerno vadovais – ar šiandien teismo skirta 200 eurų bauda Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui, mano kolegai Vytautui Bakui? Už jo viešai pasakytą nuomonę apie šią verslo grupę“, – feisbuke paskelbė S. Skvernelis. Jis ragina kolegas Seimo narius solidarizuotis ir sumokėti ją visiems kartu. „Tai viso labo po simbolinius pusantro euro kiekvienam. Susimeskime. Parodykime, kad bauda nėra tik paties Vytauto klausimas ar problema, kad jo persekiojimas visomis įmanomomis priemonėmis rūpi mums visiems, kad mums ne tas pats!“, – sako S. Skvernelis. Susiję straipsniai: Už teismo nutarties nevykdymą Bakui skirta beveik maksimali bauda „MG Baltic“ byla: Bakui prašo skirti 300 eurų baudą Teismas teigia, kad V. Bakas nesilaikė teismo įpareigojimo ir viešai paskleidė informaciją apie koncerno „MG Baltic“ įvykdytą nusikalstamą veiką – vagystę. Minėtus teiginius apie „MG Baltic“ teismas uždraudė naudoti birželį. Šios laikinosios apsaugos priemonės priimtos nagrinėjant bylą dėl V. Bako galbūt koncernui padarytos 20 tūkst. eurų žalos dėl pasisakymų apie šią įmonių grupę. Parlamentaras baudą gavo už pasisakymą: „Šitas koncernas peržengė visas ribas, kai vogė valstybės viduje – vienas dalykas, bet kai pradėjo prekiauti valstybės ateitimi...“. Taip jis kalbėjo lapkričio 16 dieną, kai susitiko su Anykščių gyventojais. V. Bakas BNS teigė teismo sprendimo neskųsiąs. „Man tai (teismo sprendimas – BNS) netrukdo vykdyti savo pareigų. Sumokėsiu 200 eurų ir manau, kad tą laiką, kurį naudočiau skundo rašymui, naudosiu tam, kad galėčiau įgyvendinti NSGK tyrimo išvadas, kad tokių veikėjų, kurie tiek metų sugeba įkalinti valstybės institucijas, neturėtume“, – sakė politikas. „Šiaip jau man Seimo nario mandatas pagal Konstituciją suteiktas tam, kad kalbėčiau apie tai, kas stabdo valstybės pažangą“, – pridūrė jis. Gegužę žiniasklaida paviešino dalį šalies vadovams bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pateiktos Valstybės saugumo departamento (VSD) informacijos apie verslo įtaką politiniams procesams. Daugiausiai šios informacijos buvo apie koncerną „MG Baltic“, dalis – apie Liberalų sąjūdžio įkūrimo aplinkybes, koncerno įtaką partijos atstovams. VSD pažyma pateikta „valstiečio“ V. Bako vadovaujamam NSGK, kai šis tyrė interesų grupių poveikį politikams ir valstybės institucijoms. NSGK išvadose tuomet nurodyta, kad „MG Baltic“ vadovai įgyvendino politinį scenarijų, pagal kurį siekta įkurti naują, koncerno interesus tenkinančią liberalų partiją, o V. Bakas žiniasklaidai teigė, kad koncerno laimėtų konkursų suma ir žala valstybei siekė 500 mln. eurų. Seimo patvirtintose išvadose „MG Baltic“ veikla įvardyta grėsme valstybės sąrangai ir nacionaliniam saugumui. VSD pažymoje išsakytus teiginius „MG Baltic“ taip pat siekia paneigti teismuose. VSD teiginius ginčijo ir Liberalų sąjūdis, Konkurencijos tarybos vicepirmininkas Elonas Šatas, buvęs Seimo kontrolierius ir politikas Raimondas Šukys. Teisme taip pat nagrinėjama baudžiamoji politinės korupcijos byla, kurioje įtarimai pateikti keliems politikams, buvusiam „MG Baltic“ viceprezidentui Raimondui Kurlianskiui ir pačiam koncernui kaip juridiniam asmeniui. Pareigūnai įtaria, kad politikai ėmė kyšius ar tarėsi dėl jų su R. Kurlianskiu, o vėliau siūlė ar palaikė koncernui palankias iniciatyvas Seime ir kitose institucijose. Kaltinamieji įtarimų nepripažįsta ir sako, kad tyrimas vykdytas tendencingai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.