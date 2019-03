Kovo 20 dieną VTEK vienbalsiai nusprendė, kad Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius A. Stanislovaitis laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus.

Nustatyta, kad jis per įstatyme nustatytą terminą nedeklaravo narystės medžiotojų klube „Girios“. Be to, nustatyta, kad A. Stanislovaitis laiku nedeklaravo 9 savo ir sutuoktinės Sonatos Stanislovaitienės sudarytų sandorių bei sutuoktinės darbovietės UAB „Ūlos baldai“.

DELFI žurnalistams dar penai lapkritį kilus įtarimų, kad klubo nariai galbūt laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų VTEK pradėjo tyrimą. Tačiau dar nesulaukus komisijos išvadų K. Navickas, prieš palikdamas ministro postą suskubo medžiotojų klubo „Girios" valdybos pirmininką A. Stanslovaitį antrai kadencijai be konkurso paskirti vadovauti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai.

VTEK paskelbus sprendimą, ketvirtadienį premjeras S. Skvernelis išsakė griežtą poziciją. DELFI jis teigė, kad A. Stanislovaitis toliau dirbti negali.

„Po tokio VTEK verdikto man asmeniškai nelieka jokių abejonių. Jei VSTT vadovas sprendimo nepriims pats - lauksiu principingo ir ryžtingo laikinojo aplinkos ministro Žygimanto Vaičiūno žingsnio. Visa ši istorija taip pat parodo, jog tikriausiai verta atidžiau bei išsamiau susipažinti su sprendimais, kuriuos buvęs aplinkos ministras priėmė paskutinėmis savo darbo dienomis. Manau, tai ir bus padaryta", - teigė S. Skvernelis.

Ketvirtadienio pavakare DELFI pavyko susisiekti su A. Stanislovaičiu. Jis pripažino, kad laiku nedeklaravo interesų. Dėl to neplalankiu VTEK sprendimu pernelyg nesistebėjo.

„Aš neturėčiau vertinti komisijos sprendimo. Ji tiesiog vertino pagal situaciją. Aš iš tikrųjų keletą dalykų pavėlavau deklaruoti. Ką gi, (komisija – DELFI) priėmė sprendimą – įvertino mano pavėlavimą”, - sakė A. Stanislovaitis.

Paklaustas, ar ketina premjero paragintas atsistatydinti, A. Stanislovaitis teigė apie tai dar nesvarstęs ir aiškino pirmiausia norėsiąs susitikti su laikinuoju ministru.

„Man tai šiek tiek naujiena. Kiek aš žinau, įstatymo nuostatos nesako, kad aš turėčiau po tokio sprendimo atsistatydinti. Tikrai ne aš pirmas valstybės tarnyboje ar Vyriausybėje esu įvertintas šitaip. Matyt, turėsiu apgalvoti, įvertinti, susitikti su ministru. Jis turėtų pasakyti, kaip elgtis. Man tai kol kas naujiena. Jeigu kalbėti apie reikalavimus esančiai situacijai, tikrai įstatymas nesako, kad aš turėčiau trauktis iš pareigų po tokio VTEK sprendimo. Todėl aš to ir nesvarsčiau. Jeigu bus kitokia situacija, tada kažką ir svarstysim”, - kalbėjo A. Stanislovaitis.