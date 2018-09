Premjeras teigia manantis, kad asmuo, kurį Konstitucinis Teismas pripažino sulaužius Konstituciją, neturėtų dirbti Seime. „Žmogus, kuris pripažintas, jog sulaužė Konstituciją, tikrai neturėtų būti įstatymų leidžiamojoje valdžioje, Seime“, – LRT radijui sakė premjeras. „Antros vietos užėmimas mane, švelniai tariant, labai nustebino. Kita vertus, reikia pripažinti, mes Vilniuje, Seime, dažnai mąstome ar matome kitaip negu tai daro mūsų šalies gyventojai rajonuose, miesteliuose“, – teigė ministras pirmininkas. „Tai yra tarpinis žmonių sprendimas ir aš tikiuosi, kad nebus taip, kad turėsime Seime kolegą, kuris pripažintas kaip sulaužęs priesaiką“, – kalėjo S. Skvernelis. Susiję straipsniai: Politologė: žiūrint į partijų kandidatus, nenuostabu, kad Bastys pateko į antrą turą Rinkimų rezultatai Zanavykuose: įžvelgė rimtą perspėjimą „valstiečiams“ Sekmadienį Zanavykų apygardoje renkant parlamento narį konservatorių atstovė Irena Haase gavo 34 proc. balsų, M. Bastys – 20 proc. Antras turas vyks rugsėjo 30 dieną. Seimo nario vieta Zanavykų apygardoje liko laisva, kai joje išrinktas M. Bastys atsisakė parlamentaro mandato. Sprendimą trauktis iš Seimo jis priėmė, kai per apkaltą parlamente neužteko balsų panaikinti jo mandato ir dėl to prie Seimo surengtas tūkstantinis mitingas. Konstitucinis Teismas M. Bastį pripažino sulaužius priesaiką ir šiurkščiai pažeidus Konstituciją, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju Piotru Vojeika. M. Bastys teigia, kad prieš jį vykdyta organizuota provokacija.

