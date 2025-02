Skurdo rodikliai Lietuvoje kelia nerimą: koks gyvenimas už 60 eurų savaitei

Antrą kartą pašalpą gauti Rima mėgino visai neseniai, prieš mėnesį, kai prarado darbą, – ir vėl nepavyko. „Atrodo, neįmanoma. Nueini tvarkytis dokumentų – visada pasakys, kad nepriklauso, pajamos per didelės… Kol dirbau, gaudavau 800 eurų per mėnesį, tai mums su dukra – po 400 eurų per mėnesį; jie sako, kad per daug ir pašalpa nepriklauso. Nors dabar neturiu darbo, ieškau. Ir šiandien buvau darbo pokalbio.“ Moteris pasakoja, kad ją slegia studentės paskola už baigtas socialinio darbo studijas, automobilio paskola, draudimo įmokos, šildymo išlaidos, taip pat išlaidos malkoms, o ir mamai norėtų padėti.