Pirmadienį vyks Antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, veikiančios prie Kultūros paveldo departamento (KPD), posėdis. Į jos darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl apsaugos suteikimo Lietuvos radijo stoties pastatui Vaižganto gatvėje Kaune įrašant jį į Kultūros vertybių registrą. „Radijo stoties pastato įrašymas yra vykdomas skubos tvarka, nes pastatui gali iškilti realus pavojus, jeigu bus parduodamas 2018 metų balandžio 17 dienos organizuojamame aukcione su galimybe nugriauti“, – teigiama KPD pranešime. Anot jo, susirūpinimą dėl šio pastato yra išreiškusi ir visuomenė, gautas ne vienas prašymas suteikti jam apsaugą. Šiuo metu minėtas pastatas priklauso Lietuvos radijo ir televizijos centrui. Šis nutarė parduoti nereikalingą, nenaudojamą turtą. Pirmoji radijo stotis Kaune, šalia Ąžuolyno, įsikūrė 1926 metais. Iš čia Lietuvos gyventojai pirmą kartą išgirdo per radiją tariamus žodžius.

