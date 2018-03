Tokias Civilinio proceso kodekso pataisas Seime šią savaitę registravo socialdemokratų darbo frakcijos nariai Rimantė Šalaševičiūtė ir Andrius Palionis. Siūloma skolas išskaičiuoti iš gyventojų, gaunančių mažiau nei minimalią algą (400 eurų), nuolat darančių administracinius pažeidimus ir nemokančių baudų. Dažnai tokie žmonės sulaukia senaties termino ir jų skolos nurašomos. Pavyzdžiui, turint tris ir daugiau neapmokėtų baudų valstybei, siūloma iš skolininko pajamų išskaityti 50 proc., o išieškant vieną baudą – 20 proc. jo mėnesio pajamų. Darbingiems skolininkams, kurie gauna tik pašalpas, būtų siūlomi viešieji darbai ar kita visuomenei naudinga veikla, o jei jie nesutiktų, būtų 10 proc. sumažinta jų socialinė išmoka. Dabar tokiems skolininkams išskaičiuojama iki 50 proc. pajamų tik tada, kai išieškomi, pavyzdžiui, vaiko alimentai, žala dėl sveikatos sužalojimo, maitintojo gyvybės atėmimo ar nusikaltimo. Kitais atvejais galima nuskaityti 20 proc. skolininko pajamų. Iš didesnes nei MMA pajamas gaunančių skolininkų jų skoloms dengti išskaitoma iki 70 proc. pajamų, o jeigu jie turi išlaikytinių, mažiau. Antstolių duomenimis, dabar yra virš 0,5 mln. neišieškotų baudų už administracinius nusižengimus. Todėl taip pat siūloma griežtinti nedidelių įsiskolinimų valstybei – iki 2 tūkst. eurų – padengimą. Skolininkai tokias skolas privalės susimokėti ne ilgiau kaip per dvejus metus, o didesnes – per penkerius metus, kaip dabar.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.