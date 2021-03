Skelbiama informacija, kuriuose Lietuvos miestuose liepsnoja koronaviruso židiniai, ir kur jų fiksuojama mažiausiai

Sostinėje iki šiol registruoti 1049 mirę asmenys, kurių bet kuria mirties priežastimi nurodyta COVID-19 liga, arba asmenys, užsikrėtę COVID-19 liga ir mirę ne dėl išorinių mirties priežasčių per 28 dienas. Lietuvoje tokių mirčių skaičius nuo pandemijos pradžios išaugo iki 6661. Bendrai skaičiuojant visas mirtis, nuo šių metų pradžios, per 41 savaitę, mūsų šalis iš viso neteko 8432 gyvybių. Tai – 41,5 proc. daugiau, nei murusiųjų buvo registruota analogišku laiku prieš metus.

Vilniuje nuo pandemijos pradžios patvirtinti 42 524 COVID-19 ligos atvejai. Pasak Statistikos departamento, šiuo metu serga 2137 (de jure – 12 833) vilniečiai, pasveiko 39 288 de jure – 28592) gyventojai. Per septynetą pastarųjų dienų didžiausiame Lietuvos mieste atlikus 12 842 tyrimus, 7,9 proc. atvejų patvirtinta koronaviruso ligos diagnozė. Lietuvoje per prabėgusią savaitę atlikti 50 529 tyrimai, iš jų 6 proc. buvo teigiami.

Kaune iki šiol registruotos 673 užsikrėtusių, tačiau mirusių nebūtinai nuo COVID-19 ligos, žmonių mirtys. Užsikrėtimo atvejų nuo pandemijos pradžios iki šio šeštadienio nustatyta 22 493. Šiuo metu serga 594 (de jure – 4161), pasveiko 21 189 (de jure – 17 622) kauniečiai. Per pastarąją savaitę fiksuota 4,2 proc. koronaviruso atvejų (iš 5728 tyrimų).

Tiek Kauno miesto, tiek didžiumoje kitų daugiau nei 100 tūkst. gyventojų turinčių Lietuvos savivaldybių teritorijose santykinis sergamumo COVID-19 rodiklis nesiekia šalies vidurkio. Kauno rajone per 14 pastarųjų dienų 100 tūkst. gyventojų nustatyti 168 nauji ligos atvejai. Šiauliuose – 181, Panevėžyje – 209, Kauno mieste – 214 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Tačiau Vilniaus rajone šis rodiklis didesnis – 297 atvejai.

Žiedu Lietuvos sostinę juosiančios Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje iki šiol registruoti 7855 koronaviruso infekcijos atvejai. Čia, oficialiosios statistikos duomenimis, serga 280 (de jure – 2279), pasveiko 7370 (de jure – 5371) gyventojai. Septynių pastarųjų dienų laikotarpiu rajone atlikti 1557 tyrimai ir nustatyta 8,9 proc. naujų infekcijos atvejų.

Kiek mažiau gyventojų nei Vilniaus rajone turinčioje Kauno rajono savivaldybėje COVID-19 atvejų iki šio savaitgalio registruota 5824, serga 169 (de jure – 1200), pasveiko 5483 (de jure – 4452) gyventojai. Per savaitę atlikus 1115 tyrimų, patvirtinta 5,9 proc. ligos atvejų.

Pagal šeštadienį paskelbtus tyrimų duomenis, iš 60-ies Lietuvos savivaldybių nėra nė vienos, kurioje nebūtų patvirtinta naujų COVID-19 ligos atvejų, nors anksčiau taip yra nutikę. Tačiau bendras naujų susirgimų skaičius šalyje (lyginant naujausius ir lygiai prieš savaitę buvusius dienos duomenis) yra sumažėjęs penktadaliu – 20,3 proc.

Kaip ir šios savaitės pradžioje, dabar visoje Lietuvoje yra 13 savivaldybių, kuriose santykinis sergamumo koronaviruso liga rodiklis nesiekia 100 naujų atvejų 100 tūkstančių gyventojų (per 14 pastarųjų parų). Mažiausias jis Birštone (50 atv.), Mažeikių r. (53 atv.) bei Pakruojo r. savivaldybėje (55 atv.).

Klaipėdoje šis rodiklis šiuo metu yra 299 atvejai. Per prabėgusią savaitę uostamiestyje patvirtinta 5,5 proc. ligos atvejų (tyrimų apimtis buvo 4066). Mažesnį santykinį sergamumo rodiklį turinčiuose Šiauliuose, per 7 dienas atlikus 2454 tyrimus, koronavirusas aptiktas 3,4 proc. jų, Panevėžio mieste teigiamų atvejų per tą patį laiką – 7,7 proc. (iš 1217 tyrimų).

Dėl nemažėjančio sergamumo COVID-19 nerimą kelia Švenčionių rajono savivaldybė, kurios teritorijoje per pastarąsias 2 savaites nustatyti net 645 nauji COVID-19 atvejai 100 tūkst. gyventojų. Kiek švelnesnė šiuo metu situacija Biržų rajone (431 atv.) bei Kupiškio rajono savivaldybėje (423 atv. 100 tūkst. gyventojų).

Mėginant įveikti COVID-19 pandemiją, Lietuvoje iš viso paskiepyti 209 199 gyventojai. Iš šalyje gautų (iki šeštadienio) 328 235 vakcinos dozių panaudota 294 572.