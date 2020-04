Skaudesnės už krizę koronaviruso pasekmės: konflikto scenarijus, kurio bijojo ekspertai

Ar NATO pajėgios užtikrinti savo sąjungininkų, ypač Baltijos šalių saugumą? O kaip Pietų Korėja, Japonija, kitos Pietryčių Azijos šalys, kurios įspėjo apie Kinijos karinės galios augimą – ar jos spės pasiruošti galimiems konfliktams regione?

Pastaruosius kelerius metus šie klausimai vieni aktualiausių saugumo bendruomenėje. Įvairios krizių simuliacijos, pratybos ir karinių pajėgų perdislokavimas, svarstymai kaip, kur ir kada gali vykti konfliktai, kaip jiems užkirsti kelią – visa tai, atrodo, nuplaukė į antrą planą, pasauliui smogus koronaviruso pandemijai. Atsirado rimtesnis, apčiuopiamesnis priešininkas.

Didžiausias per pastaruosius du dešimtmečius karines pratybas Europoje ilgai planavusios JAV turėjo pripažinti – visus planus sujaukė koronavirusas. Sustojo ne tik civilių, bet ir karių judėjimas. Tarp sąjungininkių Europoje ir anapus Atlanto tvyrojusi ginčų bei įtampos atmosfera, nepaisant skambių frazių apie susitelkimą, ne tik neatslūgo, bet ir dar labiau išryškino trūkumus: apsaugos priemonių trūksta net labiausiai išsivysčiusioms valstybėms, dėl jų verda kova pasienyje ar virtualiojoj erdvėje, o nematomas priešas gali paralyžiuoti net JAV galios simbolius – lėktuvnešius.

Ne Rusijos ar Kinijos grėsmė, o koronavirusas privertė kelti klausimus: jeigu net galingiausia Aljanso narė – JAV, lėtai reaguoja šios krizės metu, ko galima tikėtis karinio konflikto atveju?

Ir kas, jei dėl viruso kilę vidiniai nesutarimai paskatins kitas šalis imtis veiksmų, apie kuriuos nesyk įspėjo ekspertai? Jau dabar kalbama, kad pandemija atslūgs, bet kas bus po jos? Ar į ekonominę duobę įkritusios ir vidinių problemų kamuojamos šalys sugebės pasiruošti scenarijams, kurių gali griebtis nuo koronaviruso krizės taip pat nukentėjusios, tačiau į pavojingas karines avantiūras tokiais atvejais linkusios šalys, tokios, kaip Rusija ir Kinija?

Ambicingus planus teko atidėti į šalį



Antroji balandžio savaitė Europoje turėjo priminti Šaltojo karo laikus: įprastą eismą pagrindiniuose Vokietijos, Nyderlandų, Belgijos, Lenkijos, Baltijos valstybių ir kitų šalių greitkeliuose galėjo trikdyti nebent masinės karinės technikos kolonos.

Velykų švęsti ar pavasarį atostogauti skubančius vairuotojus turėjo stebinti jų dydis, nematytas dešimtmečius: taip turėjo atrodyti tik dalis JAV vadovaujamų pratybų „Gynėjas 2020“ („Defender 2020“) paveikslo. Tūkstančiai šarvuotosios ir kitos technikos vienetų, dešimtys tūkstančių karių – per 20 tūkst. amerikiečių ir 17 tūkst. NATO ir sąjungininkų šalių karių, tarp jų ir lietuvių, judančių iš pradžių laivais, vėliau iš uostų – geležinkeliais, keliais, orlaiviais.

Dar daugiau, Lietuva turėjo tapti viena pratybų ašių – čia suplanuota sąjungininkų sausumos operacija bei masinis amerikiečių desantininkų išsilaipinimas. Tokių pratybų JAV nerengė jau ketvirtį amžiaus, o „Gynėjas 2020“ planuotas kelerius metus. Be to, šios pratybos turėjo tapti viena sudėtinių dalių keliems ypač svarbiems ir jau prasidėjusiems mokymams ne tik sausumoje, bet ir ore bei vandenynuose.

Viena didžiausių Europoje Ramšteino oro pajėgų bazė turėjo tapti naikintuvų, transporto aviacijos ir kitų orlaivių mazgu, o Atlanto vandenyne vasario pabaigoje ir kovo pradžioje jau sukiojosi JAV lėktuvnešio „USS Dwight D. Eisenhower“ smogiamoji grupė, kuri išvalė kelią nuo potencialių priešininko laivų ir turėjo atlaikyti simuliuojamas priešininko aviacijos atakas. Kelių karo laivų lydimų milžiniškų krovinių laivų konvojus per pratybas sėkmingai pasiekė tikslą – uostus Europoje.

Tokių konvojavimo pratybų, anot pratyboms vadovavusio komondoro Troy Denisono, JAV laivynas nerengė nuo 1986-ųjų. Jei Antrojo pasaulinio karo laikais naciai sugebėjo nuskandinti tūkstančius sąjungininkų prekinių laivų, tai sąjungininkai turėjo galimybių greitai pastatyti naujų laivų, apmokyti įgulas.

Šiandien tokios prabangos nei JAV, nei jų sąjungininkai neturi ir kiekvienas techniką, įrangą ar kitas pratyboms arba realiam konfliktui skirtas priemones gabenantis laivas yra aukso vertės. Be to, kaip ir anksčiau, apie 90 proc. į Europą gabenamos technikos, įrangos ir kitų būtinų priemonių atkeliauja būtent jūros keliais.

O jie vėl nėra saugūs. JAV generolai ir admirolai jau kelerius metus kartoja: per pastaruosius du dešimtmečius padėčiai Atlanto vandenyne pasikeitus dramatiškai – suaktyvėjus Rusijos povandeniniams laivams ir aviacijai, į pratybas įtraukiama daugiau realistiškų šiuolaikinio mūšio elementų – simuliuojamos modernių priešlaivinių raketų atakos, kibernetiniai išpuoliai.

Dar prieš įsibėgėjant koronaviruso krizei Europoje, JAV pajėgų Europoje vado pavaduotojas, generolas Andrew Rohlingas Delfi patikino, kad tuo metu į Europą keturiais laivais buvo atgabenta apie 2,7 tūkst. iš 18 tūkst. numatytų technikos priemonių – tankų, šarvuočių, savaeigės artilerijos ir kitų transporto priemonių.

Iš viso į Europą buvo atvykę apie 6 tūkst. iš 17 tūkst. planuotų permesti JAV karių. Dar keli tūkst. JAV karių su 1,4 tūkst. karinės technikos vienetų, jau dislokuotų Europoje turėjo prisijungti susitelkimo rajonuose.

Ir visa tai per kelias savaites, iš pirmo žvilgsnio, nuėjo šuniui ant uodegos: iš pradžių paskelbta apie pratybų „pakoregavimą“ – pajėgų perkėlimas į Europą sustabdytas, kelios pratybos atšauktos, vėliau savo pajėgų dalyvavimą atšaukė kelios sienas Europoje užvėrusios šalys, o galiausiai „didžiausios Europoje pratybos“ virto užsidarymu ir karantinavimu bazėse bei stalo pratybomis.

Dar daugiau, net JAV pasaulinės karinės galios simboliai – lėktuvnešiai ir jų vadovaujamos smogiamosios grupės pasirodė esantys nepajėgūs atsilaikyti prieš virusą.

JAV kilo nemenkas skandalas po to, kai Pietryčių Azijos regione dislokuotas lėktuvnešis „USS Theodore Roosevelt“ tapo iš esmės paralyžiuotu fiziškai ir morališkai – 400 jūreivių užsikrėtus koronavirusu iš pareigų buvo atleistas laivo kapitonas Brettas Crozieras, kuris pats užsikrėtė virusu ir nutarė neslėpti tikrosios dramatiškos padėties, prašydamas pagalbos.

Jį atleidęs laivyno sekretorius Thomas B. Modly sukėlė JAV laivyne tarnaujančiųjų pasipiktinimą ir pats neteko pareigų. Visa ši netikėta krizė pakenkė JAV laivyno moralei ir atskleidė daugiau, nei būtų parodžiusios pratybos.

Krizė parodė – reikia kliautis savimi



Kaip tik tuo metu visai kitoje pasaulio dalyje – Estijoje įsikūrusiame Tarptautiniame gynybos ir saugumo studijų centre (ICDS) buvo pristatyta ataskaita apie potencialią krizę Baltijos jūros regione. Kaip reaguotų sąjungininkai?

Ko trūktų? Supratę, kad 40 puslapių dokumentas rašytas dar prieš prasidedant koronaviruso pandemijai, jos autoriai bei sumanytojai sutiko pasidalinti įžvalgomis su Delfi.

Ne tik pačiu turiniu, bet ir mintimis – kaip dabartinė koronaviruso krizė būtų atsiliepusi pačios ataskaitos rašymui, kokios priežastys, veiksmai ir pasekmės keistų padėtį, kuri aprašyta dokumente? Pasirodo, jog įvardyti iššūkiai, spragos ir rekomendacijos negalėjo būti pristatytos geresniu laiku – jie esą ypač aktualūs dabartinės krizės akivaizdoje.

Pavyzdžiui, ataskaitoje teigiama, kad nepaisant kelerių metų pasiruošimo, pažangos ir atsižvelgimo į ankstesnes rekomendacijas, NATO vis dar turi akivaizdžių trūkumų ypač Baltijos jūros regione, kur, jei tik įvyktų rimtesnė krizė, kurį laiką tikrai reikėtų labiau kliautis savo jėgomis.

„Jei šią ataskaitą būtume rašę šiomis dienomis, didelių pakitimų gal ir nebūtų, tačiau aš dėčiau akcentą ant žodžio „atsparumas“. Negalima pasikliauti laiku ir logistika. Atsparumas reiškia, kad šalys pačios turi būti pasiruošusios krizėms, logistinių srautų sustojimui, nėra pagalbinių logistinių procesų. Karinių judėjimų metu juk taip pat būtų didelės apkrovos keliams, geležinkeliams.

NATO padarė didelį darbą, bet akivaizdu, jog nutikus realiai krizei pasimato daug sumišimo“, – teigė vienas ataskaitos autorių Tony Lawrence'as. Jis pažymėjo, kad ypač svarbiu ir kiek primirštu veiksniu Europoje galima įvardyti geležinkelių eismą – konflikto atveju NATO privalėtų juo kliautis ypač smarkiai, mat gabenimas jūra ne tik ilgiau užtrunka, bet ir nėra saugus.

Be to, net jei geležinkeliai yra tokie pat ar net labiau pažeidžiami, nei laivai, yra psichologinis skirtumas, kai ir jei NATO praranda vieną traukinį ir vieną laivą.

Tankų laukti tektų ilgiau nei kaukių



Kita vertus dabar, dar neatslūgus koronaviruso pandemijai, logistiniai ryšiai jau braška dėl menkiausių siuntų. O ką reiškia gerokai didesnės operacijos, kai dideliu atstumu tenka gabenti ne kaukes, respiratorius ir kitas iš esmės lengvai orlaiviais transportuojamas priemones, o tankus, kurių vienas sveria 70 tonų?

Skaičiuojama, kad šarvuotosios brigados perkėlimas iš JAV, Kanzaso valstijos į Žaganę, Lenkijoje trunka apie 2 mėnesius. Iki Lietuvos tokia brigada keliautų dar ilgiau.

Visa vienos šarvuotosios brigados sunkioji technika užima 17 traukinių , iškrauti Mockavoje vieną tanką gali trukti ir 20 minučių, o tai reiškia dviejų traukinių iškrovą per dieną. NATO ypač greitojo reagavimo pajėgų reikalavimas – 8 iškrauti traukiniai per dieną.

Karinės krizės metu būtų stengiamasi apsisukti greičiau, tačiau tik patirtis parodo, kur ir kaip galima sutaupyti laiko. Tačiau kai kurie veiksniai nesikeičia: JAV teturi 60 didelių transporto laivų, kuriais per Atlantą gali perkelti techniką – Šaltojo karo laikais tokių transporto pajėgumams priskirtų laivų buvo šimtai. Naujų geležinkelių Lietuvoje greitai nenutiesi, tankų greičiau neiškrausi.

O Lietuvoje kariškiai ir civiliai pareigūnai, anot amerikiečių dar ir gali itin greitai suktis, šalindami visas biurokratines kliūtis vietoje, kai tuo metu Lenkijoje ir net Vokietijoje kyla didesnių komplikacijų. Kita vertus, per 2017-ųjų pratybas Lietuvoje įvardytas ir kitas trūkumas: neužteko karo policininkų, kurie galėtų palydėti JAV konvojus: vietoje 10 konvojų tipiniam NATO batalionui lietuviai galėjo pasirūpinti tik 5-siais per dieną.

Kada Rusija ir Kinija rizikuos?



Kita vertus, galimi priešininkai tokių problemų neturi. Net jei oficialia susirgimų, mirčių ar pasveikusiųjų statistika iš Kinijoje ir Rusijos abejojama, akivaizdu, kad pastarosios šalys linkusios aukoti daugiau ir imtis ryžtingesnių priemonių – tiek krizei suvaldyti, tiek rizikuoti ją sukelti.

Kinija koronaviruso pandemijos metu ne tik užsiiminėjo kaukių diplomatija – siuntė lėktuvus su apsaugos priemonėmis į Europos šalis, bet ir ypač jautriai reagavo į bet kokią kritiką dėl nekokybiškų priekių, neva melagingos statistikos ar pernelyg vėlyvos reakcijos į koronaviruso protrūkį.

Tuo metu potencialia agresore jau atvirai įvardijama Rusija iš pradžių atrodė visai nepaveiki virusui – rengė karines pratybas, kurių metu ypač didelį dėmesį skyrė žvalgybai ir kovai su priešininko laivais. Balandžio pradžioje Rusijos žvalgybiniai lėktuvai ypač dažnai ėmė lankytis virš Baltijos jūros ir Aliaskos krantų.

