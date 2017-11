„Matydamas tą spaudimą ir negadindamas nei sau, nei kitiems nervų, savo valia prašau išbraukti mane iš Energetikos komisijos narių, nenoriu daugiau turėti reikalų su tais nešvariais procesais“, – pareiškė jis antradienį Seime, kai parlamentarai Antikorupcijos komisijos tyrimo išvados svarstyme padarė pertrauką. „Man nusibodo būti donkichotu“, – po pareiškimo Seime BNS sakė A. Skardžius. „Negaliu tokio marazmo ten matyti, tokio neveiklumo Energetikos komisijoje. Nežinau, kuo ten jie užsiima, bet negina viešojo intereso, kas, beje didina, kainas“, – pridūrė jis. Jis kol kas neatskleidė, ar ketina trauktis ir iš Ekonomikos komiteto. „Mano reikalas, ką aš darysiu. Niekur aš neisiu“ – pareiškė A. Skardžius. Socialdemokratų darbo frakcijos seniūnas Andrius Palionis BNS teigė, kad kol kas nėra nuspręsta, kas vietoje A. Skardžiaus eis dirbti į Energetikos komisiją. Premjeras Saulius Skvernelis ne kartą yra pareiškęs, kad Seimo nariai, „kurie yra pažeidžiami arba turi interesų konfliktą“, negali dirbti viename ar kitame komitete. Antikorupcijos komisija yra nustačiusi, kad A. Skardžius, turėdamas interesų atsinaujinančių išteklių energetikoje ir teikdamas įstatymų pataisas, galėjo pažeisti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje nuostatas. Komisija nustatė, kad A. Skardžiaus šeimos nariai dalyvauja energetikos versle, o Specialiųjų tyrimų tarnyba yra pareiškusi, kad parlamentaro teiktos pataisos dėl atsinaujinančių išteklių galėjo sudaryti išimtines sąlygas mažųjų saulės bei vėjo elektrinių savininkams, nes šiuose versluose jis turėjo interesų. Baltarusijos elektros iš atsinaujinančių išteklių gamybos įmonei „Investenergostroj“ paskolą yra suteikusi A. Skardžiaus žmona, valdanti 20 proc. šios įmonės akcijų. Kitas akcininkas – A. Skardžiaus draugas Romualdas Patalavičius. Energetikos ministerija taip pat yra pateikusi nuomonę, kad ankstesni A. Skardžiaus pasiūlymai dėl atsinaujinančios energetikos plėtros sudarė išskirtines sąlygas mažųjų saulės elektrinių plėtotojams ir galėjo leisti pelnytis valstybės sąskaita.











