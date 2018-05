„Prašysime Seimo pratęsti mūsų mandatą. Iki birželio pabaigos. Konkreti data dar nėra aiški“, – BNS teigė apkaltos komisijos vadovė „valstietė“ Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė. Pasak jos, pratęsti komisijos veiklą Seimo bus prašoma, nes Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) dar nebaigė ikiteisminio tyrimo dėl A. Skardžiaus. „Iš STT negavome informacijos, ar jie baigia. Tarnyba tyrimą žadėjo baigti artimiausiu laiku. Tas laikas, manau, jau artėja. Iš to, kaip atrodo tas ikiteisminis tyrimas, jis turėtų eiti į pabaigą“,– sakė apkaltos komisijos pirmininkė. Susiję straipsniai: Širinskienė: Kubiliaus interesų konfliktas trukdo apkaltos komisijos darbui Širinskienė siūlo šalinti Kubilių iš Skardžiaus apkaltos komisijos A. Širinskienė taip pat pranešė, kad komisija trečiadienį negalėjo tinkamai apklausti vieno liudytojo. Komisijai liudyti turėjo A. Skardžiaus šeimos draugas ir politinis bendražygis Romualdas Patalavičius. Pasak A. Širinskienės, jis atsisakė komisijai teikti kai kurią informaciją apie savo energetikos verslą tol, kol joje dirba A. Kubilius. „Kubilius atsisakė iš komisijos atsistatydinti. Jis nemato interesų konflikto, o tuo tarpu Patalavičius netgi atsisakė kai kuriuose epizoduose liudyti, nes jis nenori atskleisti savo verslo interesų kitai konkuruojančiai kompanijai Baltarusijoje. Jis aiškiai tai įvardino. Ką aš matau – tai tiesiog Kubiliaus buvimas (apkaltos komisijos nariu) tampa jau problema pačiai komisijai, nes mes negalime surinkti parodymų“, – teigė komisijos vadovė. Ji pažadėjo, kad R. Patalavičius į komisiją vėl bus kviečiamas, kai joje nebedirbs A. Kubilius. A. Širinskienė pranešė, kad ketvirtadienį Seniūnų sueigos ji prašys į tos dienos plenarinių posėdžių darbotvarkę įtraukti nutarimą, kuriuo Seimas A. Kubilių išbrauktų iš komisijos sudėties. A. Širinskienė sako, kad tapęs bendrovės „Modus Grupės“ stebėtojų tarybos nariu A. Kubiliaus sūnus turi interesų Baltarusijoje, todėl A. Kubilius neturėtų dirbti A. Skardžiaus, kaltinamo taip pat turint interesų šioje kaimyninėje šalyje, apkaltos komisijoje. Pats A. Kubilius anksčiau BNS yra teigęs, kad tapęs „Modus Grupės“ stebėtojų tarybos nariu sūnus neįgijo interesų Baltarusijoje. „Ten nėra jokių sūnaus verslo interesų. (...) jis buvo pakviestas tapti stebėtojų tarybos narių žinomoje verslo grupėje „Modus“, bet, mano įsitikinimu, iš tikrųjų nei sūnus, nei aš pats nieko bendra neturime su jų plėtojamais atsinaujinančios energetikos verslais“, – aiškino A. Kubilius ir teigė papildęs savo interesų deklaraciją, kad niekam nekiltų abejonių. Specialioji Seimo komisija tiria, ar pradėti apkaltą Socialdemokratų darbo frakcijos nariui A. Skardžiui. Anksčiau Seimo Antikorupcijos komisija konstatavo, kad parlamentaras, rūpindamasis atsinaujinančių išteklių ūkiu, galėjo supainioti viešus ir privačius interesus. 2017 metų birželį STT po žiniasklaidos pranešimų grupei Seimo narių prašant pradėjo ikiteisminį tyrimą, ar A. Skardžius nepadarė korupcinių nusikaltimų, dalyvaudamas svarstant teisės aktus dėl vėjo energetikos, kai tuo pat metu nuomojo žemės sklypus šiam verslui plėtoti. STT yra pranešusi, kad įtarimai niekam nėra pareikšti.

