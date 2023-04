Skandalingi Macrono pareiškimai pasiklydo vertime: į du esminius klausimus iki šiol neatsakyta

Jau vien pats E. Macrono vizitas Kinijoje praėjusią savaitę sulaukė nevienareikšmiškų reakcijų – esą kodėl Prancūzijos vadovas Pekine kalba Europos vardu, meilikauja ar net padlaižiauja autoritarinio režimo lyderiui, mėgaujasi dėmesiu, nors realiai iš to – jokios naudos?

Ypač kritiškai Prancūzijos prezidento vizitą įvertino „Politico“ – leidinys, kuriam pakeliui iš Kinijos E. Macronas davė vieną iš skandalingųjų interviu. Šiame chaotiškame interviu Prancūzijos lyderis ir išdėstė savo prieštaringai vertinamą požiūrį į Europos vaidmenį pasaulio geopoltikos arenoje. Ir neatsitiktinai šis požiūris susilaukė įvairių reakcijų – nuo nuosaikių iki kritiškų pareiškimų.

„Mums neatrodo, kad strateginė autonomija, pavyzdžiui, nuo JAV turėtų būti taip stipriai akcentuojama. Jeigu kalbėtume saugumo ir gynybos prasme, tai mums atrodytų, kad sąjunga su JAV per transatlantinę erdvę yra tai, ką turėtume stiprinti, o ne siekti autonomijos“, – Lietuvos poziciją apibūdino prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė.

O viešojoje erdvėje E. Macronas sulaukė ir aštresnių vertinimų: Europos interesų išdavikas, uzurpatorius, bailys, keliaklupsčiautojas autoritariniams režimams, jis ir jo šalis už tokias iniciatyvas esą susilauks tik Vidurio ir Rytų Europos pasmerkimo, o Prancūzija liks geopolitikos patvoryje. Bet ar iš tikrųjų E. Macrono išsakytos mintys yra tokios radikalios ir atmestinos?

Tiesmuki vertinimai – smerkiantys

Pirmųjų reakcijų į „Politico“ straipsnį nereikėjo ilgai laukti. Iš E. Macrono ir Prancūzijos skeptikų stovyklos pasipylė kaltinimai, kad Paryžius mina tais pačiais golistiniais, antiamerikietiškais takais. Esą, ką daugiau gali reikšti tokie pareiškimai, kaip apie Europos ir JAV santykį, kuriais raginama nebūtų Amerikos sekėjais?

„Būtų paradoksalu, kad apimti panikos mes patikėtume, kad esame tik Amerikos sekėjai. Klausimas, kurį Europa turi atsakyti yra tas, ar tai mūsų interesas spartinti krizę Taivane? Ne.

Blogiausia, ką galima būtų pamanyti, tai, kas mes, europiečiai, privalome būti šios temos sekėjais ir vadovautis JAV darbotvarke ir Kinijos perdėtu reagavimu“, – teigė E. Macronas. Netgi jo rėmėjai neretai pabrėžia, kad E. Macronas sako vieną, bet žmonės, ypač jo kritikai dažnai linkę išgirsti visiškai priešingai, mat klampi, giliai filosofiška Prancūzijos prezidento retorika suprantama ne visiems. Tad neatsitiktinai ir vėl E. Macrono pareiškimai interpetuojami gana tiesmukai.

Kitaip sakant, išankstinis proamerikietiškos pozicijos rėmimas, kartu palaikant Taivaną, anot E. Macrono, yra pavojingas ir žalingas Europai, kuri, anot Prancūzijos prezidento, „nė negali išspręsti krizės Ukrainoje“. Tad kaip mes, europiečiai galime užtikrintai sakyti Pekinui „žiūrėkite, jei jūs ten kažką negero padarysite, mes ten būsime?“.

Tokie E. Macrono politiniai signalai esą reiškia ne ką kitą, kaip Prancūzijos susilaikymą tuo atveju, jei Kinija ryžtųsi pradėti karą prieš Taivaną – salą, kurią atvirai remia Vašingtonas, netgi pažadėjęs ginti taivaniečius nuo Pekino.

Juk viskas neva aišku – į Kiniją E. Macronas vyko su gausia verslininkų delegacija, sudarė solidų sandėrį dėl „Airbus“ lėktuvų pardavimo kinų bendrovėms ir dabar nenori pyktis su Kinijos lyderiu, net jei Xi Jinpingas akivaizdžiai atrodė nepatenkintas E. Macrono elgesiu Pekine.

Ne toks jau jis ir antiamerikietiškas

Tačiau E. Macroną užstojusiųjų stovykloje taip pat netrūksta argumentų. Esą „Politico“ interviu buvo tipiškas atvejis, kai subtili prancūziškos diplomatijos kalba pasiklydo vertime, interpretacijose.

Pavyzdžiui, kodėl toks nepatenkintas buvo Xi Jinpingas, kai E. Macronas ėmė kalbėti apie Kinijos vaidmenį dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje? Diplomatine kalba Prancūzijos prezidentas viešai pasakė Kinijos lyderiui, kad šis karas yra ir jo atsakomybė, kad tai jis turėtų ne šiaip įkalbėti V. Putiną, bet ir už jį prisiimti atsakomybę, nes niekam ne paslaptis, jog Kinija remia Rusiją.

So POLITICO has tried to pull a fast one on Macron's comments, as per usual.

Kinijos, kaip už karą Ukrainoje taip pat atsakingos geopolitinės žaidėjos įvaizdis, suprantama, nepatinka Pekinui, kuris bando vaidinti, esą Xi Jinpingas gali vaidinti tarpininko vaidmenį. Padėti sukelti ir kultivuoti karą Europoje, kur nukryptų JAV dėmesys, kad Kinija galėtų tvarkytis Taivane – nedaug kas tuo viešai drįsta kaltinti Pekiną, tačiau E. Macronas esą viešai taip ir pasakė.

O ir pats „strateginės autonomijos“ argumentas, klausimai dėl Europos, kaip nuolatinės JAV podukros – amerikiečių išlaikomos, Vašingtonui karine galia neprilygstančios, lėtai reaguojančios, nuolat susiskaldžiusios ir todėl vis mažiau reikšmingos geopolitinės žaidėjos įvaizdis E. Macronui, besimatuojančiam Senojo žemyno lyderio rūbus, nėra nei nauja, nei šokiruojanti retorika.

Juo labiau, kad būtent vienintelis Prancūzijos lėktuvnešis „Charles de Gaulle“ nuo šių metų pradžios kaip tik dalyvauja intensyviose pratybose Indijos vandenyne su amerikiečiais ir indais. Nepaisant visos E. Macrono tariamai antiamerikietiškos retorikos prancūzų lėktuvnešio naikintuvų pilotai tęsia tradicijas ir mokosi tūpti ant amerikietiškų lėktuvnešių, o amerikiečiai – ant prancūzų. Ir ši tradicija nebus laužoma toliau – „Charles de Gaulle“ turėtų grįžti į Indijos vandenyną ir netgi toliau į Vakarus, kur laikina baze taps Singapūras, o su amerikiečiai bus tęsiamos pratybos ir koordinuojami 5-os kartos naikintuvų F-35 nusileidimai ant „Charles de Gaulle“ denio.

