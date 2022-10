Skandalingas įrašas parodė tikrąjį Rusijos mobilizacijos veidą: Putinas sureagavo asmeniškai

Bet rusai ir toliau smarkiai apšaudo Bachmutą ir kitus miestus Donecko srityje, kurių jie taip ir nepajėgė užgrobti.

„Taip ir gyvenu, bėgame iš vieno namo į kitą. Klausome – vienas, du ir bėgame į rūsį“, – pasakojo viena vietos gyventoja.

Rusai bando atremti ukrainiečių kontrpuolimą dešiniakrantėje Zaporižios srities dalyje, toliau raketomis daužo gyvenamuosius kvartalus. Bet ukrainiečiai sudaužė amerikietiškomis „Himars“ raketomis tiltus per Dniprą. Ir rusams be karinio tiekimo praktiškai neliko galimybių apginti šią teritoriją. Ir patį Chersono miestą, kurį jie užėmė be kovos.

Vladimiro Putino režimas bando užkamšyti visą daugiau nei 1000 kilometrų ilgio fronto liniją šimtais tūkstančių naujai mobilizuotų Rusijos vyrų. Bet neaišku, ar jiems pavyks.

„Stovime priešakinėje linijoje ir tai yra visas mūsų aprūpinimas. Šovinių nėra, granatų nėra, maisto, vandens nėra. Vandens vaikinai atnešė, reikia jo eiti 12 kilometrų.

Štai ten priešakinė linija, be jokio paruošimo čia mus pasiuntė, jokio tiekimo nėra. Žmonės atvažiavo su savo uniforma, pirko ją už savo pinigus. Mūsų aprūpinimas – tai ką sugebame rasti patys. Užduotys – neaiškios, priešininko pozicijos – neaiškios, ryšio nėra.

Vyksta ir nuolatiniai apšaudymai. Šią naktį 8 nukauti, 3 sužeisti. Praradome vieną tanką ir vilkiką, negali suprasti, kur mes čia, jokio ryšio nėra. Kiekvienas turi po keturias šovinių dėtuves ir viskas“, – viename vaizdo įraše kalbėjo mobilizuoti Rusijos kariai.

Tokie skandalingi vaizdo įrašai vis dėl to pasiekė ir V. Putiną. Ir jis, sėdęs prie savo nuotolinio pulto ėmė reguliuoti mobilizuotųjų aprūpinimą.

„Privalome orientuotis į realią situaciją, į realius tam tikrų sričių poreikius, kalbant apie specialiąją karinę operaciją, tai ekipuotė, specialiosios priemonės, kita specialioji įranga. Ir jos ne tik privalo būti, bet ji privalo būti šiuolaikinė, efektyvi“, – kalbėjo Rusijos prezidentas V. Putinas.

Matyt dėl tokios apverktinos rusų kariuomenės padėties ir bijant sėkmingo ukrainiečių kontrpuolimo, Kremliaus režimas pradėjo pūsti propagandinį burbulą apie neva Ukrainoje kuriamą nešvarią radioaktyvią bombą.

Rusų inicijuotas Jungtinių Tautų (JT) saugumo tarybos posėdis šia tema baigėsi be jokių rezultatų. Nes rusai, kaip jau tapo įprasta, nepateikė jokių įrodymų.

Savo ruožtu, ukrainiečiai dabar pabrėžia, kad tai rusai dabar kažką slapta stato Zaporižios atominės elektrinės panaudoto radioaktyvaus kuro saugykloje.

Ukraina įtaria, kad neprognozuojamos Rusijos pajėgos gali pačios susprogdinti kažką branduolinio. Tada apkaltintų Kyjivą, tam, kad pagąsdintų Europos šalis, į kurias turėtų plūsti dar viena ukrainiečių pabėgėlių banga.

„Leiskite man pasakyti tik tiek, kad Rusija padarytų neįtikėtinai rimtą klaidą, jei panaudotų taktinį branduolinį ginklą. Negaliu garantuoti, kad tai nebūtų operacija po svetima vėliava, nežinau to. Bet tai būtų rimta, tikrai rimta klaida“, – sakė JAV prezidentas Joe Bidenas.

NATO vadovybė ne kartą perspėjo V. Putiną, kad bet koks jo kariškių mėginimas panaudoti masinio naikinimo ginklą Ukrainoje sulauks itin griežto atsako.

