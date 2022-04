Visuomenės apklausų bendrovės „Vilmorus“ direktorius, sociologas Vladas Gaidys prisimena, kaip drastiškai krito jau premjero ar net prezidento kėdę besimatavusio Eligijaus Masiulio reitingas.

„Iki to momento E. Masiulis buvo vienas iš populiariausių to meto Lietuvos politikų. 2016 m. balandį jo reitingas siekė 43 proc. Tiek žmonių jį vertino palankiai. Tuo metu pirmas buvo Skvernelis su 56 proc., prezidentė Grybauskaitė buvo antroje vietoje su 53 proc., Butkevičius su 47 proc. ir Masiulis su 43 proc. Po to ėjo Karbauskis, tais metais laimėjęs rinkimus, su 42 proc. Taigi, tuo metu E. Masiulis buvo labai populiarus – ne tiek daug šiuo metu yra tokių populiarių žmonių“, – konstatavo ekspertas.

Vis dėlto po „juodojo ketvirtadienio“, pasak V. Gaidžio, situacija su E. Masiulio reitingais pasikeitė dramatiškai – keturis kartus: birželį jį palankiai jau vertino vos 11 proc. respondentų.

Abu ekspertai pastebėjo, kad nepaisant Lietuvą sukrėtusios politinės korupcijos bylos, kitų partijų reitingų tai labai smarkiai nepaveikė, bet 2016 metais absoliutūs Seimo rinkimų nugalėtojai tapo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), pelniusi 54 mandatus.

„Tai buvo ilgalaikės tendencijos. Vyko kelių metų „valstiečių“ reitingų augimas visai dėl kitų priežasčių ir tas įvykis su liberalais tiesiog jiems „pravalė“ kelią į valdžią, nes juk ir kritikuoti buvo lengviau, bet elektoratai skirtingi. Socialdemokratai irgi „susimovė“ dėl savų – Darbo kodekso – priežasčių stipriai, bet su E. Masiuliu tai neturėjo didelio ryšio“, – komentavo „Vilmorus“ vadovas.