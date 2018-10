Septynis mėnesius vaikai praleido pas globėjus, nes vaikų darželio auklėtoja ant šešiamečio kūno pastebėjo kraujosruvų. Vaiko teisių specialistai nepatikėjo motinos 26 metų Ilonos teigimu, kad vaikas serga autizmu ir yra linkęs save žaloti. Tuo pačiu paimtas ir antras šeimos vaikas – dvimetis berniukas, nors ant jo kūno nebuvo jokių smurto ženklų. Vaikai pas tėvus grįžo šių metų birželio 1-ąją, kai prokuratūra jau buvo nutraukusi ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo, o Vaiko raidos centro specialistai patvirtino, jog mėlynių ir nubrozdinimų ant šešiamečio kūno atsirado dėl berniuko sveikatos sutrikimų. Kretingos vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai savo kaltės dėl to, kad vaikai septynis mėnesius buvo atskirti nuo tėvų, neįžvelgė. „Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas siekiant išsiaiškinti, ar vaikus kas sužalojo, ar jie patys susižalojo. Laikinoji globa buvo paskirta dėl smurto šeimoje. Visais atvejais įtarus smurtą prieš vaikus sprendžiama dėl jų paėmimo. Gavę informacijos, kad tyrimas nutrauktas, iškart sukvietėme pasitarimą ir vaikus perdavėme tėvams. Tai buvo padaryta vadovaujantis teisės aktais“, – aiškino Kretingos vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėjo pareigas einanti Aušra Margevičienė.

