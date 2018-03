Pasak sociologo Vlado Gaidžio, nuo jų ne daug atsilieka Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), tretieji – socialdemokratai, specialistą cituoja LRT radijas.

Tradicinė „Vilmorus“ apklausa atlikta kovo 2 – 10 dienomis, taigi dar prieš iš Seimo galiausiai tik savo noru pasitraukusio Mindaugo Basčio skandalą. Kaip rašo lrytas.lt, jei Seimo rinkimai vyktų šį sekmadienį, TS – LKD ir LVŽS gautų maždaug po lygiai mandatų.

Jei lygintume su vasario mėnesio rezultatais, konservatorių rėmėjų būrys liko stabilus, o valstiečių-žaliųjų pagausėjo.

Už TS – LKD balsuotų 16,8 proc. apklaustųjų, už LVŽS – 16,2 proc., už Lietuvos socialdemokratų partija – 10,1 proc., už „Tvarką ir teisingumą“ – 9 proc. rinkėjų. Tiesa, tarkime Darbo partija krito itin pastebimai – nuo 4,3 iki 1,9 proc.

Įdomu ir tai, kad tik 11,5 proc. respondentų pasakė iš viso nebalsuosiantys, jei rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį. Vasarį tokių buvo 15,6 proc.

Kam naudingi išankstiniai rinkimai, sunku pasakyti

„Reikia pasakyti, kad partijų eiliškumas nepasikeitė. Skaičiuojant nuo sausio mėnesio, yra maždaug tas pats. Pirmoje vietoje yra TS-LKD. Jie gauna apie 17 proc. balsų nuo visų gyventojų ir 25 proc. nuo balsuojančiųjų. LVŽS – antroje vietoje, kaip ir buvo, apie 16 proc. nuo visų gyventojų, 24 proc. nuo balsuojančiųjų. Trečioje vietoje – socialdemokratai – 10 proc. nuo visų ir 15 proc. nuo balsuojančiųjų.

Po to – partija „Tvarka ir teisingumas“ 9 proc. nuo visų gyventojų, 13 proc. nuo balsuojančiųjų. Toliau yra Liberalų sąjūdis, kuris praeina 5 proc. barjerą, Lietuvos centro partija, kuri asocijuojasi su Nagliu Puteikiu. Iš viso, pagal apklausą, šešios partijos šiuo metu praeina tą 5 proc. lemiamą barjerą.

Šiuo metu vyksta daug visokių politinių procesų, Seime sujudimas. Atsiranda balsai, kad reikėtų organizuoti išankstinius rinkimus. Klausimas kyla, kam gi būtų naudingi tie išankstiniai rinkimai. Pasižiūrėjus į tuos rezultatus, nėra taip paprasta pasakyti“, – LRT radijui kalbėjo V. Gaidys.

Kaip sektųsi kitoms partijoms?

Anot jo, jeigu vertintume pagal daugiamandates apygardas, kai žmonės balsuoja už partijas, tai skirtumai tarp šios apklausos ir to, kas buvo per rinkimus, nėra dideli. Jeigu per rinkimus TS-LKD daugiamandatėse gavo apie 23 proc. balsų (jie buvo pirmieji pagal tą kriterijų daugiamandatės) šiuo metu šis rodiklis yra 25 proc. LVŽS gavo 22,5 proc., dabar – 24 proc.

„Socialdemokratų gavo 15 proc. ir dabar išlieka maždaug 15 proc. Partija „Tvarka ir teisingumas“ šiuo metu apklausose gauna gerokai daugiau negu per rinkimus. Jie turėjo gana mažą rodiklį ir po rinkimų, bet daugiau kaip metus vyravo augimas.

Turbūt nereikėtų jiems skubėti džiaugtis – „Tvarkos ir teisingumo“ partijos elektoratas vienas iš pasyviausių. Jie pasako, kad balsuotų už šią partiją, bet paskui neateina į rinkimus. TS-LKD rinkėjai ateina labai noriai, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – taip pat. Šie veiksniai gali labai daug ką nulemti.

Be to, „Tvarka ir teisingumas“ ir Darbo partija yra kaip susisiekiantys indai – jeigu Darbo partija gauna mažiau, „Tvarka ir teisingumas“ gauna daugiau. Praeitą mėnesį buvo atvirkščiai – Darbo partija gavo daugiau, o anie – prarado.

Jeigu Darbo partija sukrus, jeigu bus suvažiavimai, tas [partijos „Tvarka ir teisingumas“] reitingas tiesiog gali gerokai sumažėti. Kitų partijų skirtumai irgi nėra labai dideli. Tiesiog galvoju, jeigu už kelių mėnesių būtų rinkimai, reikėtų labai detaliai išanalizuoti tą situaciją, apklausas ir rezultatus vienmandatėse ir daugiamandatėse apygardose. Tai didelis skrupulingas darbas. Žinoma, šimtą kartų didesnis nei dabar ką pasakiau“, – aiškino sociologas.

Įvardijo populiariausius politikus

Kalbėdamas apie politikų populiarumą, V. Gaidys tikino, kad eiliškumas apklausoje – praktiškai tas pats.

„Pirmoje vietoje yra Dalia Grybauskaitė. 62 proc. gyventojų ją vertina palankiai, nors buvo šioks toks sumažėjimas šį mėnesį. Antroje vietoje – Visvaldas Matijošaitis, Kauno meras. Jį teigiamai vertina beveik 57 proc. Jo reitingas šiek tiek paaugo, labai nedaug, bet truputį paaugo. Jis auga kiekvieną mėnesį.

Pagal kitą kriterijų, pagal teigiamų ir neigiamų vertinimų balansą, V. Matijošaitis jau tapo pirmu. D. Grybauskaitė antra pagal šį rodiklį.

Saulius Skvernelis turi 54 proc. palaikymo. Linas Linkevičius, be jokios abejonės, populiariausias ministras be – 48 proc. palaikymo. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis irgi turi teigiamą vertinimų balansą. Šeštoje vietoje – Remigijus Žemaitaitis, „Tvarkos ir teisingumo“ partijos vadovas. Jis turi patį aukščiausią reitingą per savo politinę karjerą – beveik 42 proc. jį vertina teigiamai. Jis patenka į mėgstamiausių politikų šešetuką“, – sakė jis.

Sunku vertinti

Pasak V. Gaidžio, sunku pasakyti, ar būtų verta rengti priešlaikinius rinkimus.

„Remiantis apklausos rezultatais, vis tiek TS-LKD ir LVŽS būtų lyderės. Visa kita gana neapibrėžta, tad neaišku, kas būtų. Nors S. Skvernelis – vienas populiariausių Lietuvos politikų, partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis – vienas nemėgstamiausių politikų. Kaip tai atsiliepia partijos reitingui, labai sunku įvertinti.

Neaišku, ir kas tie socialdemokratai, kas jų pirmininkas – Gediminas Kirkilas, Gintautas Paluckas? Nežinia, kaip bus su Darbo partija, ar jie suklestės atėjus Viktorui Uspaskichui, ar ne.

Taigi sunku prognozuoti, o tokioje neapibrėžtoje erdvėje kartais iškyla ir netikėtų jėgų bei asmenybių. Prisiminkime, kad pastaruoju metu ir pas Lietuvoje, ir pasaulyje klasikinės partijos nebe tokios populiarios. Šiuo metu atsiranda naujų judėjimų (pvz., kaip Kaune), kurie keičia visą konfigūraciją. Taigi gali atsirasti naujų judėjimų, naujų žmonių, kurie nubrauktų tokį minkštą politinį žemėlapį, koks šiuo metu yra“, – įžvalgomis dalijosi jis.

Rodė beveik tą patį

Remiantis naujausia DELFI užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ vasario 19-27 dienomis atlikta apklausa, konservatorių reitingas siekia 17,3 proc.

Antrojoje vietoje, su 15,4proc., įsitaisiusi Ramūno Karbauskio vadovaujama LVŽS. Treti žengia Gintauto Palucko socialdemokratai (8,2 proc.), kuriems ant kulnų lipa „Tvarka ir teisingumas“ (7,7 proc.).

Daugiamandatėje apygardoje būtiną 5 proc. barjerą dar perliptų Liberalų sąjūdis (5,1 proc.). Pirma už brūkšnio liktų Naglio Puteikio Lietuvos centro partija (4,7 proc.). Lyginant su analogiška gruoždio mėnesio apklausa, nė vienos partijos reitingas nekito daugiau nei paklaidos riba.

Paradoksalu: pasitikėjimas Seimu augo sparčiausiai

Paradoksalu, bet, nors pastarosiomis dienomis Seimą krečia politinė krizė – šalies Parlamentas yra institucija, kuria pasitikėjimas vasario mėnesį augo labiausiai.

Nepaisant to, kad pasitikėjimas padidėjo net 11 proc., pastarųjų tyrimų duomenimis, Seimas lieka institucija, kuria Lietuvos piliečiai vertina prasčiausiai – Seimu nepasitiki 64 proc. šalies gyventojų.

Antra pagal nepatiklumą visuomenės akyse rikiuojasi Vyriausybė – šia institucija nepatiki 50 proc. gyventojų.

Naujienų agentūros ELTA užsakymu visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ atlikta apklausa parodė, kad per pastarąjį mėnesį taip pat 9 procentiniais punktais padaugėjo pasitikinčių profsąjungomis, 7 procentiniais punktais – Lietuvos Vyriausybe, 6 procentiniais punktais – Specialiųjų tyrimų tarnyba, o 5 procentiniais punktais padaugėjo gyventojų, pasitikinčių Lietuvos žiniasklaida.