Ji pabrėžė, kad prezidento ir premjerės pozicijos yra derinamos prieš kiekvieną EVT posėdį.

„Tikrai nematome reikalo dėl to diskutuoti. Prezidentas ir premjerė susitinka, kalbasi prieš Vadovų Tarybą, po Vadovų Tarybos, jie derina veiksmus, nuomonę ir požiūrį. Apsikeitimas informacija vyksta ir jis vyksta be problemų“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė A. Skaisgirytė.

Ji taip pat tvirtino, kad dėl atstovavimo EVT klausimo sprendimas Seime nebūtų pirmaeilės svarbos uždavinys.

„Turbūt Seimui spręsti dėl šito klausimo nėra pirmaeilės svarbos uždavinys. Tikrai dabartinė atstovavimo EVT sistema yra nusistovėjusi, ji veikia, kodėl ją reikia keisti, neaišku“, – sakė prezidento patarėja.

„Jeigu klausimas eitų į Seimą, turbūt reikėtų Seimo daugumos tam sprendimui pakeisti, vėliau turbūt įsijungtų ir konstituciniai aspektai. Nežinau, ar tai klausimas, kuriuo Seimas turėtų būti dabar užimtas“, – teigė A. Skaisgirytė.

Valdantieji konservatoriai svarsto Seime priimti įstatymą, kuris numatytų, kad Lietuvai EVT atstovautų ne prezidentas, o ministras pirmininkas.

Iniciatoriai teigia, kad per viršūnių susitikimus svarstomi klausimai daugiausia susiję su Vyriausybės kompetencija. Taip pat nėra galimybių užtikrinti, kad dalyvaudamas EVT prezidentas laikytųsi Seimo ir Vyriausybės patvirtinto mandato, be to, prezidentas nedalyvauja europinių partijų veikloje.

Iniciatyvos kritikai teigia, kad konservatoriai taiko dvigubus standartus, nes jų remiamai prezidentei Daliai Grybauskaitei patys užleido vietą EVT.

Be to, prezidentas turi konstitucinius įgaliojimus spręsti pagrindinius užsienio politikus klausimus ir atstovauti valstybei.