Skaičiai toliau auga – patvirtinta 100 naujų koronaviruso atvejų: 44 siejami su protrūkiais

Tai LRT radijui pirmadienį patvirtino Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Iš viso šalyje nustatyti 5285 užsikrėtimo atvejai ir 94 mirties atvejai.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) spalio 5 d., 9 val., duomenimis:

Patvirtintų ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms – 5285.

Sergančių žmonių skaičius – 2675.

Per vakar dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius – 100.

Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius – 94.

Užsikrėtusieji koronavirusu, mirę dėl kitų priežasčių, – 19.

Pasveikusių žmonių skaičius – 2497.

Izoliacijoje esančių asmenų skaičius (sergančių, sąlytį turėjusių, iš paveiktų teritorijų atvykusių, kuriems išduoti sprendimai aktualiu 14 dienų laikotarpiu) – 28162.

Nuo birželio 1 d. įvežtinių atvejų – 285.

40 iš jų užregistruota Kauno, 27 – Vilniaus, 21 – Šiaulių apskrityse

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinta 100 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų. 40 iš jų užregistruota Kauno, 27 – Vilniaus, 21 – Šiaulių apskrityse. Dar 5 užfiksuoti Panevėžio, 2 – Klaipėdos, 4 – Alytaus bei 1 – Telšių apskrityse.

Po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 72 asmenys. Be to, per praėjusią parą užregistruoti 2 įvežtiniai atvejai iš Ukrainos ir Baltarusijos. 26 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko.

44 atvejai siejami su protrūkiais

Kauno apskrityje, Raseinių rajone, įsikūrusiuose Blinstrubiškių socialinės globos namuose vakar patvirtinta 10 koronavirusinės infekcijos atvejų. Visi asmenys yra darbuotojai. Iš viso užregistruotas 71 atvejis: 27 darbuotojai, 40 gyventojų ir 4 antriniai atvejai.

Dar 2 atvejai siejami su protrūkiu Raseinių rajono Betygalos Maironio gimnazijoje (iš viso 3 atvejai), 1 – su Raseinių „Šaltinio“ progimnazija, kur infekcija patvirtinta mokiniui (iš viso 3 susiję atvejai). Taip pat 1 atvejis (mokinys) siejamas su protrūkiu Kauno Erudito licėjuje (iš viso 17 susijusių atvejų) bei 1 – su Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija, atvejis antrinis (iš viso 3 susiję atvejai).

2 atvejai Kauno apskrityje siejami su protrūkiu Valstybiniame Kauno muzikiniame teatre. Abu atvejai yra antriniai. Iš viso užregistruota 50 susijusių atvejų.

5 atvejai Vilniaus apskrityje, vertinama, susiję su UAB „Mitnija“. Visi asmenys yra darbuotojai. Iš viso šiuo metu užregistruota 10 susijusių atvejų.

Dar 2 atvejai Vilniuje siejami su protrūkiu šokių studijoje „Šokio harmonija“. Vienas iš asmenų yra lankytojas, kitas – antrinis atvejis. Iš viso užregistruota 15 susijusių atvejų.

Taip pat 2 atvejai, vakarykštę parą užregistruoti Vilniaus apskrityje, vertinama, yra susiję su protrūkiu pučiamųjų instrumentų orkestre „Trimitas“. Iš viso užregistruoti 8 susiję atvejai.

Šiaulių apskrityje vakar koronavirusas patvirtintas 1 asmeniui, jis yra Radviliškio ligoninės pacientas. Iš viso su židiniu siejami 168 atvejai – 66 pacientai, 67 darbuotojai ir 35 antriniai atvejai.

5 atvejai, vakar patvirtinti Šiaulių apskrityje, siejami su protrūkiu „Telia Lietuva“. Iš viso užregistruota 12 susijusių infekcijos atvejų, iš kurių 2 vertinami kaip antriniai.

Taip pat 1 vakar užregistruotas atvejis yra susijęs su protrūkiu Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, atvejis antrinis. Iš viso užfiksuoti 64 susiję atvejai: 22 pacientai, 21 darbuotojas ir 21 antrinis atvejis.

2 atvejai Panevėžio apskrityje siejami su protrūkiu Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje. COVID-19 praėjusią parą patvirtinta mokiniui ir vieno iš užsikrėtusių mokinių šeimos nariui. Šiuo metu iš viso užregistruota 13 susijusių koronaviruso atvejų.

Alytaus apskrityje užregistruoti 4 atvejai, siejami su židiniu Druskininkų savivaldybėje. Trys iš šių asmenų yra savivaldybės darbuotojai. Iš viso užfiksuota 10 susijusių COVID-19 atvejų.

Taip pat 1 infekcijos atvejis, užregistruotas Klaipėdos apskrityje, siejamas su fechtavimosi treniruotėmis Vilniuje. Iš viso patvirtinti 7 susiję infekcijos atvejai.

26 asmenų užsikrėtimo aplinkybės neaiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 26 asmenys. Epidemiologiniais tyrimais nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su asmenimis, kuriems patvirtinta COVID-19, nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rasta sąsajų tarp atskirų atvejų.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 5285 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 2675 asmenys, 2497 – pasveiko.

Savo ruožtu visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, paisyti fizinės distancijos ir kita.