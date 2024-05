Skaičiai šokiruoja: per pirmą metų ketvirtį nutekinta 150 tūkst. lietuvių paskyrų

Skelbiama, kad per tris mėnesius buvo nutekinta 150 tūkst. lietuvių elektroninių paštų adresų, LNK vidurdienio žinioms sakė „Surfshark“ atstovė Lina Survila.

„Tai įvyko vien per pirmą ketvirtį. Tačiau yra žymiai didesnė bėda, nes per pastaruosius 20 metų matome, kad buvo nutekinta per 10 milijonų paskyrų. <...> Dažniausiai elektroniniu paštu naudojamės, kai norime registruotis įvairiuose internetiniuose puslapiuose. O tai yra vienas dažniausiai nutekinamų duomenų.