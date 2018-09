Už tokias pataisas penktadienį po patiekimo balsavo 64 Seimo nariai, dešimt parlamentarų susilaikė. Projektus toliau svarstys Seimo komitetai. Įstatymų pataisomis į nacionalinę teisę perkeliamos Europos Sąjungos direktyvos dėl kovos su terorizmu nuostatos. Pakeitimais siekiama nustatyti kovos su internetiniu turiniu, kuriuo viešai skatinami ar kurstomi teroristiniai nusikaltimai, priemones. Įsigaliojus pataisoms, policija įgis teisę duoti nurodymus tokią informaciją blokuoti arba pašalinti. Visuomenės informavimo įstatyme siūloma numatyti drausti skleisti informaciją, kuria tiesiogiai skatinama ar kurstoma vykdyti teroristinius nusikaltimus, įskaitant informaciją, kuria šlovinami ar pateisinami šie nusikaltimai, niekinamos jų aukos, skleidžiami jų vaizdai siekiant užtikrinti paramą teroristiniam elgesiui ar stipriai įbauginti gyventojus. Policija, sužinojusi apie internete paskleistą tokio turinio informaciją, elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams pasiūlys savanoriškai per dvi valandas nuo pranešimo gavimo pašalinti šią informaciją arba panaikinti galimybę ją pasiekti. To nepadarius, policija turės duoti privalomus nurodymus elektroninės informacijos prieglobos arba tinklo paslaugų tiekėjams blokuoti informaciją iki 72 valandų. Siekiant pašalinti šią informaciją arba ją blokuoti ilgesniam laikui, policija privalėtų gauti Vilniaus apygardos administracinio teismo leidimą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.