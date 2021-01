Siūlymai dėl brandos egzaminų: ketinama atsisakyti lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos

NŠA Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai šiandien pristatė siūlymus dėl 2020–2021 metų brandos egzaminų sesijos ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) organizavimo.

„Egzaminų organizavimo tvarką darbo grupėje per nuotolinius susitikimus aptarėme su socialiniais partneriais – savivaldybių, mokytojų, mokyklų vadovų asociacijų, mokinių ir tėvų organizacijų, mokytojų profesinių sąjungų atstovais. Nors vienos pastarųjų atstovas viešai kėlė klausimą dėl egzaminų atšaukimo, tačiau darbo grupėje oficialių siūlymų nepateikė. Be to, ir kiti švietimo ekspertai šio kelio nesiūlė“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Kaip po pasitarimo sakė švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius, nesvarstoma idėja, kad reikėtų atsisakyti brandos egzaminų. Tačiau ketinama atsisakyti lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos. Ankstesniais metais ji būdavo organizuojama nuo vasario mėn., tik ją išlaikiusieji galėdavo laikyti lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą.

Taip pat siūloma brandos darbą, mokyklinius technologijų ir menų brandos egzaminus, mokyklinio gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalį vykdyti nuotoliniu būdu tuo atveju, jeigu visas ugdymas ar jo dalis šiuos egzaminus vykdančiose mokyklose taip pat vyksta nuotoliniu. Svarstomas ir siūlymas užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalį vykdyti nuotoliniu būdu.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas dešimtokams vyktų nuotoliniu elektroniniu būdu.

Nacionalinė švietimo agentūra taip pat pateikė kelis brandos egzaminų ir PUPP tvarkaraščių variantus, kurie priklausytų nuo epidemiologinės situacijos. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo sprendimą priims iki kovo 1 d.

Šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia planą, numatantį, kaip kompensuoti per pandemiją patirtus mokymosi praradimus. Plane numatoma pagalba abiturientams ir kitiems mokiniams, socialiai pažeidžiamų grupių mokinių aprūpinimas kompiuterine technika, papildomos konsultacijos.