Vienu projektu būtų didinama socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis, kitu – savivaldybės nepanaudotas lėšos socialinei paramai galėtų skirti socialinių paslaugų srities darbuotojų algoms didinti. Siūloma, kad pasikeitimai įsigaliotų nuo sausio. „Visiems socialiniams darbuotojams, kurie dirba su vaikais, vykdant reformą atlyginimai padidinti nuo 15 iki 30 procentų. Socialiniai darbuotojai dirba skirtingose sferose, sudėtingus darbus, vieniems atlyginimai pakelti, kitiems – ne“, – situaciją BNS komentavo Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovė socialdarbietė Rimantė Šalaševičiūtė. Rimantė Šalaševičiūtė DELFI / Andrius Ufartas Anot jos, socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimai dėl siūlomų pataisų turėtų didėti „vidutiniškai 20 procentų, kažkur nuo 80 iki 100 eurų“. Komiteto duomenimis, šių metų pirmą ketvirtį savivaldybių apmokamų socialinių paslaugų srities darbuotojų vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, siekė apie 647 eurus per mėnesį (po mokesčių – 491 eurą). Vienu projektu būtų nustatoma, kad socialinių paslaugų srities darbuotojams minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didėtų 20 procentų. Taip pat socialinio paslaugų srities darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis, priklausomai nuo kvalifikacijos, didėtų 10–25 procentais. Kitas projektas nustatytų, kad nepanaudotos savivaldybių biudžetų lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti galėtų būti naudojamos socialinių išmokų specialistų darbo užmokesčiui didinti, tam skiriant ne mažiau kaip 20 proc. šių lėšų.

4 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.