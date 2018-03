„Manau, kad sekant Europos tendencijas, žinant demografinę situaciją Lietuvoje, valstybė turėtų teikti paramą šeimoms, nesvarbu, kiek jos augina vaikų, nes kiekvienas vaikas Lietuvoje yra svarbus. Kita vertus, neteisinga paramos mechanizmus sukurti du ir daugiau vaikų turinčioms šeimoms, diskriminuojant vienos atžalos sulaukusius tėvus“, - teigė M. Navickienė.

Pagal šiuo metu galiojančio Darbo kodekso 138 straipsnį, darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų - dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

„Esu įsitikinusi, kad šeimos, matydamos valstybės paramą, jausis labiau užtikrintos dėl savo ir atžalų ateities. Toks „mamadienių / tėvadienių“ suteikimas vieną vaiką auginančioms šeimos būtų nors ir nedidelė, bet akivaizdi valstybės parama ir solidarumo išraiška“, - teigė Seimo narė M. Navickienė.