Teisingumo ministerijos parengtame projekte numatoma, kad iš skolininko pajamų dalies, viršijančios minimalią mėnesio algą (MMA), būtų išskaitoma 50 (šiuo metu – 70) procentų, o iš ne viršijančios MMA – 20-30 (šiuo metu atitinkamai 20-50) procentų pajamų.

Be to, siūloma peržiūrėti tvarką, kai skola išieškoma iš paskutinio būsto. Dabar galiojantys įstatymai leidžia išieškoti skolą iš paskutinio būsto, jeigu skola didesnė nei 2030 eurų. Parengtame projekte numatyta šią sumą didinti iki 4000 eurų. Projekte taip pat numatyta apsauga, kad iš tokio būsto neišieškoma, jei skolininkas pateikia antstoliui įrodymus, kad skolą galima išieškoti per 18 mėnesių darant nustatyto dydžio išskaitas iš darbo užmokesčio ir išieškojimas šiuo būdu yra realiai vykdomas.

Kaip aiškina Teisingumo ministerija, šiuo metu iš skolininko, kuris uždirba minimalią mėnesinę algą (apie 361 eurą atskaičius mokesčius) ir turi dvi skolas, yra išskaitoma 50 proc. ir jam lieka 180,5 euro.

„Tai yra kur kas mažiau nei minimalių poreikių dydis, kuris šiais metais yra 245 eurai. Tokiu atveju skolininkas negali patenkinti net minimalių savo poreikių, todėl vėl klimpsta skolas“, – aiškina ministerija.

Ministerijos pranešime pažymima, kad panaši situacija yra ir su skolininkais, gaunančiais didesnę nei minimalią mėnesinę algą. Pavyzdžiui, iš vidutinį darbo užmokestį gaunančio asmens (661,70 euro atskaičius mokesčius) išskaitoma 390,99 euro, o skolininkui lieka tik 270,71 euro.

Šios įstatymo nuostatos negaliotų išieškant išlaikymą vaikui, taip pat ir kitais atvejais, kai konkrečios išieškotinos sumos bus nustatytos teismo sprendime ar vykdomajame rašte.