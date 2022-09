Tai numatantį Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo projektą įregistravo Seimo TS-LKD frakcijos nariai Andrius Kupčinskas ir Laurynas Kasčiūnas.

Jų teigimu, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, viešojoje erdvėje padidėjo informacijos srautas, kuriame palaikomi Rusijos Federacijos veiksmai, ar tikslingai bandoma pasinaudoti karo sukelta įtampa Lietuvos visuomenėje, siekiant destabilizuoti visuomenės rimtį, tuo pačiu keliant papildomas grėsmes nacionaliniam šalies saugumui.

„Įvertinant, jog karas Ukrainoje yra neišprovokuotas, bet tikslingas Rusijos Federacijos agresijos aktas pažeidžiantis tarptautinę teisę, kurio metu vykdomi nusikalinamai žmogiškumui, Lietuvoje turėtų būti apribota bet kokios informacijos, kuri palaiko šiuos veiksmus ar skleidžia melą, sklaida“,- dokumento aiškinamajame rašte sako projekto autoriai, siūlantys prailginti neskelbtinos informacijos draudimo terminą.

Galiojančiame įstatyme numatyta, kad portalai, kurie skleidžia dezinformaciją, sulaukę Žurnalistų etikos inspektoriaus pranešimo dėl neskelbtinos informacijos pašalinimo, privalo tokią informaciją pašalinti per 8 valandas. Tais atvejais, kada viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas per 8 valandas nuo pranešimo gavimo nepašalina neskelbtinos informacijos ar nepanaikina galimybės ją pasiekti arba jeigu per 8 valandas nuo pastebėto pažeidimo momento nėra galimybės nustatyti viešosios informacijos rengėją ir (ar) skleidėją, žurnalistų etikos inspektorius duoda privalomus nurodymus elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams arba viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams panaikinti galimybę šią informaciją pasiekti ne ilgiau kaip 72 valandoms, o privalomus nurodymus pašalinti šią informaciją arba panaikinti galimybę ją pasiekti ilgiau kaip 72 valandoms – su teismo leidimu.

Karo Ukrainoje ir aktyvios Rusijos propagandos veikimo kontekste, Seimo nariai A. Kupčinskas ir L. Kasčiūnas siūlo sugriežtinti šią nuostatą ir 72 valandų terminą prailginti iki 14 kalendorinių dienų.