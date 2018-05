Šiuo metu tėvystės atostogas reikia išnaudoti iki kūdikiui sukanka trys mėnesiai, o komplikuoto gimdymo atveju ar susilaukus dvynukų – iki pusės metų. Konservatorės Monika Navickienė ir Rasa Juknevičienė siūlo, kad mėnesį tėvystės atostogų darbuotojams būtų galima pasiimti bet kuriuo laiku iki vaikui sukaks vieneri metai. Pasak iniciatorių, tokia pataisa būtų palanki tarptautinėse misijose tarnaujančių karių šeimoms – kartais tėvai nespėja sugrįžti namo, iki naujagimiui sueina trys mėnesiai. „Kai kurių profesijų atstovai praranda galimybę pasinaudoti tėvystės atostogomis dėl darbo specifikos. Tarptautinių operacijų kariniame vienete tarnaujantys profesinės karo tarnybos kariai dažnai nesuspėja per tris mėnesius nuo vaiko gimimo išeiti tėvystės atostogų“, – sakoma pataisos aiškinamajame rašte.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.