Taip pat VTEK rekomenduoja ministerijai imtis prevencinių priemonių, kad jai pavaldžiose įstaigose būtų užtikrinta minėtojo teisės akto vykdymo kontrolė, ketvirtadienį pranešė VTEK. Trečiadienį VTEK pripažino buvusią Karaliaus Mindaugo mokymo centro vadovę veikus interesų konflikto situacijoje ir sistemingai pažeidinėjus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. VTEK vertinimu, L.Anužienė naudojosi pareigomis asmeninei naudai gauti, kai pati su savimi ir jai artimais asmenimis pasirašinėjo autorinių kūrinių užsakymo sutartis, o tuo pagrindu gaudavo autorinius honorarus. Taip pat tyrimas parodė, kad buvusi centro vadovė šioje mokymo įstaigoje nuolat sprendė savo artimųjų – sūnų bei marčios – tarnybos eigos klausimus. Susiję straipsniai: L. Anužienė neteko ir specialių kursų Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre Iš mokymo centro direktorės pareigų atleista L. Anužienė pažeidė įstatymus Iš direktorės pareigų centre atleistai L.Anužienei „už sistemingus pažeidimus“ VTEK nusprendė skirti baudą, kadangi ji iš įstaigos vadovų jau atleista - dėl baudos dydžio dar bus sprendžiama vėliau. Bauda gali siekti nuo nuo 140 iki 300 eurų. VTEK taip pat pradėjo tyrimus dėl trijų vadovaujančias pareigas šiuo metu centre einančių ir vieno buvusio darbuotojo elgesio. Tiriama vadovo pavaduotojo infrastruktūrai Vinco Aidukevičiaus, praktinio mokymo vadovės Ievos Anužienės, padalinio „Modus“ vadovo Nerijaus Anužio ir šio centro Kurorto verslo skyriaus buvusio vedėjo Aivaro Anužio veika. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.











