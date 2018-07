Kai kurie parlamentarai, manantys, kad dabar per plačiai apibrėžtas asmenų, kuriems gali būti siekiama daryti įtaką, ratas, siūlo jį nuo kitų metų susiaurinti. Seimo socialdemokratų partijos frakcijos nariai Juozas Olekas, Algirdas Sysas, Rasa Budbergytė ir Julius Sabatauskas užregistravo tai numatančias Lobistinės veiklos įstatymo pataisas. Susiję straipsniai: Socialdemokratai paprašė Seimo Etikos ir procedūrų komisijos ištirti Pranckiečio elgesį Po Seimo balsavimo Artūras Skardžius išvengė apkaltos A. Sysas BNS tikino, kad pataisos dar labiau išskaidrintų lobistinę veiklą. „Einame link didesnio skaidrumo. Šiandien dešimtys žmonių iš pramonininkų, verslo konfederacijų yra net nuolatiniai Seimo ir Vyriausybės posėdžių dalyviai. Amerikoje jie visi būtų lobistai. Priėmus šį įstatymą, jie visgi turės būti užsiregistravę lobistais. Siekti to yra geras dalykas, bet atsiras ir kurlianskių, kurie susitikinės kavinėse“, – sakė A. Sysas. Seimo nariai siūlo asmenimis, kuriems lobistine veikla siekiama daryti įtaką, laikyti tik Seimo, Vyriausybės, savivaldybių tarybų narius, viceministrus, savivaldybių administracijos direktorius ir jų pavaduotojus. Skirtingai negu iki šiol, jie būtų įpareigoti elektroninėmis priemonėmis deklaruoti ir viešai skelbti apie susitikimus su lobistais. Tai būtų privalu padaryti ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos jų atžvilgiu. Dabar į tokį sąrašą įtraukti visi valstybės politikai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai ir kiti asmenys, kurie pagal pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus ar administracinius sprendimus. Pataisomis taip pat siūloma susiaurinti lobistinės veiklos apibrėžimą, nustatant, kad lobistai galėtų daryti įtaką tik norminių, o ne ir administracinių teisės aktų priėmimui arba nepriėmimui. Tokiais pakeitimais siekiama užtikrinti visuomenės teisę žinoti apie bandymus lemti svarbiausių teisės aktų turinį. Siūloma griežtinti ir lobistų teises bei pareigas: jiems siūloma nebeleisti savo iniciatyva atlikti teisės aktų ir jų projektų vertinimą, teikti išvadas ir komentarus dėl jų lobistinės veiklos užsakovams, taip pat aiškinti visuomenei, įtikinėti asmenis, kuriems lobistine veikla siekiama padaryti įtaką, kad yra tikslinga priimti tam tikrą sprendimą arba jo nepriimti. Lobistams be kita ko siūloma uždrausti rinkti duomenis ir informaciją apie teisėkūros procedūras ir teikti juos lobistinės veiklos užsakovams, siūlyti asmenims, kuriems lobistine veikla siekiama daryti įtaką, susitikti su visuomene, lobistinės veiklos užsakovais ir jų atstovais, organizuoti visuomenės apklausą dėl teisės akto priėmimo ar įgyvendinimo. Svetainėje lobistai.lt dabar yra užsiregistravę 65 lobistai.

