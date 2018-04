Pataisos parengtos po Europos Komisijos (EK) pastabų, kad Lietuvoje esamas reguliavimas nesuderinamas su Europos Sąjungos (ES) teise. Dabar norėdami stoti į partiją Lietuvoje gyvenantys kitų ES šalių piliečiai turi be pertraukos pragyventi Lietuvoje penkerius metus. Steigti partijas gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Pagal pataisas politinės partijos steigėjais ar nariais galėtų būti ES valstybės narės piliečiai, teisėtai atvykę į Lietuvą ilgesniam negu trijų mėnesių terminui ir deklaravę savo gyvenamąją vietą Lietuvoje. Ministerija tikisi, kad priėmus pataisas EK nutrauks ES teisės pažeidimo procedūrą ir „bus išvengta galimų didelių finansinių baudų“. „Nepaisant pagal Lietuvos teisę esančių galimybių nebūnant politinės partijos nariu būti kandidatu per vietos savivaldybės ir Europos Parlamento rinkimus, Europos Komisija mano, kad galimybė visapusiškai naudotis politinėmis partijomis ir jų infrastruktūra yra esminis rinkimų kovos ir atitinkamai veiksmingo naudojimosi teise būti kandidatu (...) veiksnys“, – pataisą aiškina ministerija.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.