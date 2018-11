Anot ministerijos, toks sprendimas leistų užtikrinti, kad pareigūnų reikalavimų nevykdę, narkotines ar psichotropines medžiagas vartoję, alkoholinius gėrimus gaminę ar vartoję bei kitaip nusižengę kaliniai neišvengtų administracinės atsakomybės. Pasak teisingumo viceministro Ernesto Jurkonio, pataisų esmė yra ta, kad dabar kalėjimų sistemos pareigūnai turės tokią pačią teisę taikyti administracinę atsakomybę kaip ir policija – ne tik surinkti informaciją, tačiau ir surašyti protokolą bei perduoti medžiagą sprendimo priėmimui teisme. „Tokiu būdu nuimama našta nuo policijos – ne tik, kad bus paprasčiau, tačiau ir teisinga. Anksčiau kartais asmenys nebuvo traukiami atsakomybėn, nes tam nebuvo įrankių“, – BNS sakė viceministras. Kalinius bausti kalėjimų sistemos pareigūnai iki šiol gali tik pagal Bausmių vykdymo kodeksą, tačiau priėmus pataisas, už skirtingus nusižengimus bus taikoma dviguba atsakomybė. „Jeigu kalinys įžeidžia kalėjimo pareigūną būdamas apsvaigęs, jis galėtų būti patrauktas atsakomybėn už vidinio režimo pažeidimą pagal Bausmių vykdymo kodeksą, o už kitą veiką baudžiamas pagal Administracinių nusižengimų kodeksą", – BNS sakė E. Jurkonis. Priėmus pataisas, kalėjimų sistemos pareigūnai turės daugiau įgaliojimų, tačiau teisingumo viceministras galimų piktnaudžiavimo rizikų neįžvelgia. „Nematome didelių grėsmių su piktnaudžiavimu, nuobaudas vis tiek skiria teismas. Aš manau, kad rizikos yra minimalios“, – teigė E. Jurkonis. Šiuo metu kalėjimų sistemos pareigūnai už administracinius pažeidimus gali tik surinkti informaciją ir perduoti ją policijai.

