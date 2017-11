Pataisas parengusi ministerija siūlo savivaldybes įpareigoti vertinti asmens, kurio specialieji poreikiai nustatomi, savarankiškumą kasdienėje veikloje – kaip pažymima, tik įvertinus asmens savarankiškumą galima skirti neįgaliesiems būtiną pagalbą ir socialines paslaugas, taip sudarant sąlygas jiems integruotis į bendruomenės gyvenimą. Skaičiuojama, kad šiai funkcijai savivaldybėms reikėtų apie 1,8 mln. eurų per metus.

Šiuo metu specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis tik medicininiais kriterijais – nevertinamas asmens savarankiškumas.

Priėmus pataisas atsirastų nauja mažesnio dydžio – 201,6 euro – slaugos išlaidų tikslinė kompensacija (ji sudarytų 1,8 tikslinių kompensacijų bazės (TKB)). Kaip ir dabar, liktų galimybė gauti 280 eurų dydžio slaugos kompensaciją (2,5 TKB) ar priklausomai nuo priežiūros poreikių 112 eurų (1 TKB) arba 56 eurų (0,5 TKB) priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją.

Ministerija aiškina, kad šiais ir kitais pakeitimais siekiama sumažinti atotrūkius tarp tikslinių kompensacijų dydžių, sudaryti geresnes galimybes asmenims tenkinti specialiuosius nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius. Taip pat numatoma galimybė tikslines kompensacijas pakeisti asmeniui reikalingomis paslaugomis, jeigu tikslinė kompensacija naudojama ne pagal paskirtį. Pataisomis siekiama ir efektyviau bei skaidriau organizuoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Ginčų komisijos veiklą.

Be kita ko, pataisomis siūloma nebeskirti transporto išlaidų kompensacijų (9,5 euro per mėnesį), ji būtų mokama tik asmenims, kuriems jos poreikis buvo nustatytas iki įstatymų pakeitimų įsigaliojimo. Taip pat numatoma galimybė neįgalius vaikus auginančios šeimos gauti kompensaciją automobiliui įsigyti ar pritaikyti ir vaikui sulaukus pilnametystės (1216 eurų vieną kartą per šešerius metus).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, šalyje gyvena 245 tūkst. neįgaliųjų, iš kurių 41 tūkst. yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, o 56 tūkst. asmenų nustatytas nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Pažymima, kad senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, gauna per pusę mažesnes tikslines kompensacijas nuolatinei priežiūrai (pagalbai) nei darbingo amžiaus asmenys.

Siūlomus pakeitimus trečiadienį numato svarstyti Vyriausybė.