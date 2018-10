Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis teigia, kad projektas leistų „užtikrinti sveikos mitybos reikalavimus atitinkantį mokinių maitinimą“, taip pat leistų skirti didesnę paramą maitinimui, mokinio reikmenims šeimoms, auginančioms mokyklinio amžiaus vaikus. „Siūloma 25 proc. didinti lėšas vienam mokiniui vienai dienai nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti, 33 proc. padidinti mokinio reikmenims įsigyti skiriamą lėšų dydį, sudaryti sąlygas gauti ne tik nemokamą maitinimą, bet ir paramą mokinio reikmėms įsigyti išimties atvejais“, – Vyriausybės posėdyje sakė L. Kukuraitis. Numatyta, kad vaiko maitinimui vienai dienai galės būti skirta nuo 0,61 iki 3,69 euro (šiuo metu – nuo 0,49 iki 2,93 euro). Tuo metu mokinio reikmenims įsigyti skiriamos lėšos didėtų nuo 57 iki 76 eurų. Anot L. Kukuraičio, priemonėms iš kitų metų valstybės biudžeto prireiks 5,4 mln. eurų, iš savivaldybių – dar apie 1 mln. eurų. Teisę į nemokamą maitinimą turi moksleiviai, kurių šeimoje pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės nei 183 eurai, išimtinais atvejais – jei ne mažesnės, nei 244 eurai. Vyriausybė siūlo, kad nuo šiol išimtys galėtų būti taikomos ir šeimose, kai pajamos vienam asmeniui siekia iki 305 eurų.

