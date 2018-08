Kaip teigiama nutarimo projekte, esamas Ūkio ministerijos pavadinimas tiksliai neatspindi vykdomų funkcijų, neatitinka šiuolaikiško požiūrio į ekonominių procesų reguliavimą. Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) taptų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pasiūlius Seimui. Anot nutarimo projekto, pervadinus ministeriją būtų „reikšmingai padidintas sporto prestižas visuomenėje bei institucijose, sustiprintas valstybės sporto institucijos, t. y. ŠMM, vaidmuo sporto srityje. Seimas birželio pabaigoje priėmė rezoliuciją, kuria pasiūlė Vyriausybei į ŠMM pavadinimą įrašyti ir sportą, šios ministerijos žinion perėmus Kūno kultūros ir sporto departamentą. Pritarus Vyriausybei, galutinį sprendimą dėl ministerijų pervadinimo priimtų Seimas.

